Полезен для щитовидки и мозга, нормализует сахар: полный гид по марганцу

По распространению на Земле марганец как металл занимает почетное 14-е место. С биологической точки зрения он относится к жизненно важным микроэлементам, выполняя в организме ряд важнейших функций. В небольших количествах марганец содержится практически во всех видах растительных продуктов. Но возможно и развитие дефицита, если питание далеко от идеала и богато фастфудом и чипсами.
О том, зачем нам нужен марганец, «Доктор Питер» выяснил у Евгении Москальковой, врача общей практики, гастроэнтеролога клиники «АБИА».
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»
Важный металл
Согласно своим химическим свойствам, марганец относится к категории тяжелых металлов, но он важен для нашего организма, хотя и в очень небольших количествах. Суточная потребность в марганце составляет максимум 5 мг, в разном возрасте она колеблется от 2 до 4 мг.
Он поступает в тело в форме органических соединений с белками или другими компонентами. Марганец как компонент пищи относится к микроэлементам — химическим элементам, которые содержатся в организме человека в небольшом количестве — сотых долях грамма.
Для чего нужен организму магний
Роль этого микроэлемента еще не до конца изучена, но о нем уже достаточно много известно. Так, марганец в организме необходим:
для работы множества ферментных систем;
для метаболизма аминокислот, глюкозы, холестерина;
для иммунных реакций;
для осуществления репродуктивной функции.
Если говорить о марганце как биологическом катализаторе биохимических процессов, то напрямую или косвенно он участвует в построении основы костной ткани, образовании суставов и синтезе внутрисуставной жидкости.
Кроме того, он нужен для того, чтобы вырабатывались половые гормоны — как у мужчин, так и у женщин. Есть данные о том, что марганец необходим для образования новых клеток крови, поддержания нормального уровня сахара крови и активности щитовидной железы.
Важен для красоты и нервов
Не менее важна роль марганца для синтеза нейромедиаторов — веществ, передающих импульсы между нервными клетками, в том числе и в головном мозге. Это помогает сохранять ясность ума, крепкую память и концентрацию внимания.
Не менее важна роль марганца для красоты и молодости. Он помогает защитить кожу от ультрафиолета и стимулирует синтез новых коллагеновых волокон, а еще участвует в жировом обмене, что позволяет сохранять стройность фигуры, марганец стимулирует расщепление жиров, предупреждает ожирение печени и атеросклероз сосудов.
С возрастом усваивается хуже
Потребности организма в марганце в пожилом возрасте остаются на уровне молодых людей, но усвоение микроэлемента при этом ухудшается. Поэтому важно есть больше продуктов, в которых содержится марганец.
Всего в организме содержится около 11-20 мг марганца. Он равномерно распределяется в тканях. Интервал содержания марганца в крови человека 8-12 мкг/л, в сыворотке — 0,5-1 мкг/л. Определить недостаток или избыток этого вещества может только врач по данным лабораторных анализов.
Дефицит и избыток
Дефицит марганца у человека встречается крайне редко, в связи с чем специфические симптомы его недостаточного поступления не установлены. Масштабных исследований влияния диет с его исключением не проводилось. Есть разрозненные данные о том, что длительный и выраженный дефицит микроэлемента может негативно отразиться на здоровье костей, провоцируя уменьшение костной массы, а в детском возрасте это будет задержка роста.
Может пострадать синтез половых гормонов, возрастет риск анемии и диабета, нередко на коже возникают высыпания.
Есть данные, что избыточное поступление марганца может конкурировать с кальцием, что усиливает проблемы с костной массой. Токсичность марганца при его избыточном поступлении в организм с пищей невысокая в связи с его низкой биодоступностью: человек способен усвоить только 1-5% марганца, поступившего с пищей. Однако описаны токсические проявления хронического вдыхания марганцевой пыли у сварщиков и работников металлургических производств: возникают нарушение координации, тремор.
Где содержится марганец
Что касается пищевых продуктов, больше всего марганца содержится в цельнозерновых продуктах, мидиях, устрицах, моллюсках, орехах, листовых овощах, чайных листьях, кофейных зернах, черном перце, питьевой воде.