Полезен для щитовидки и мозга, нормализует сахар: полный гид по марганцу

Дефицит марганца у человека встречается крайне редко, в связи с чем специфические симптомы его недостаточного поступления не установлены. Масштабных исследований влияния диет с его исключением не проводилось. Есть разрозненные данные о том, что длительный и выраженный дефицит микроэлемента может негативно отразиться на здоровье костей, провоцируя уменьшение костной массы, а в детском возрасте это будет задержка роста.