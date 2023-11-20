«Общественный контроль» проверил популярные марки пельменей и выяснил, кто экономит на начинке

Пельмени «Домашние» ТМ «А.Н. Герасименко» (ИП ГКФХ Герасименко А.Н., Санкт-Петербург). Эти пельмени, в отличие от предыдущих, были изготовлены по техническим условиям, однако ТУ изготовителя предусматривают содержание начинки в количестве не ниже, чем указано в ГОСТе. Но по факту ее оказалось только 46,9%. К слову, по стоимости эти пельмени вошли в тройку самых дорогих из проверенных — 562 рубля за килограмм.