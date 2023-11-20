«Общественный контроль» проверил популярные марки пельменей и выяснил, кто экономит на начинке

Санкт-Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество пельменей известных торговых марок, продающихся в сетевых магазинах города. В Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных отправили семь образцов полуфабрикатов. И на этот раз результаты оказались обнадеживающими.
Начнем с приятной новости: ни в одном из проверенных образцов специалисты не обнаружили сырьевых компонентов, не заявленных в составе на упаковке. Это значит, что изготовители достоверно указали состав. Но без нарушений не обошлось: некоторые производители положили меньше начинки, чем положено.
Согласно ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Технические условия», массовая доля начинки в пельменях должна быть не менее 50%. В двух проверенных образцах ее оказалось меньше нормы, хотя, как признают ревизоры, и в пределах допустимой погрешности.
Пельмени «Столовые» ТМ «Кулинарные решения» (АО «Кировский мясокомбинат», Киров). Несмотря на маркировку «ГОСТ 33394-2015», начинки в них было только 47,3% вместо 50%.
Пельмени «Домашние» ТМ «А.Н. Герасименко» (ИП ГКФХ Герасименко А.Н., Санкт-Петербург). Эти пельмени, в отличие от предыдущих, были изготовлены по техническим условиям, однако ТУ изготовителя предусматривают содержание начинки в количестве не ниже, чем указано в ГОСТе. Но по факту ее оказалось только 46,9%. К слову, по стоимости эти пельмени вошли в тройку самых дорогих из проверенных — 562 рубля за килограмм.
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А где больше начинки?
По данным «Общественного контроля», хорошие результаты по количеству начинки показали:
Пельмени ТМ «Цезарь» (ООО «Морозко», Санкт-Петербург»). Содержание начинки составило 60,7%.
Пельмени из мяса молодых бычков «Боярские» (ООО «Выборг Агро», Ленинградская обл.). Массовая доля начинки — 56,6%. Это самый дорогой образец из закупленных — 1200 рублей за килограмм.
Пельмени «Домашние» ТМ «Мираторг» (ООО «Мираторг-Курск», Курская обл.). Начинки — 55,5%.
Пельмени «Домашние» ТМ «Сальников» (ООО ТД «Морозко», Алтайский край). Содержание начинки — 51,5%.
Пельмени «Мини» ТМ «Sибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК», Московская обл.). Количество начинки — 51,5%.
При покупке пельменей председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий советует всегда обращать внимание на следующие детали.
Выбирайте пельмени с самым коротким составом. Перечень ингредиентов указывается в порядке их убывания, поэтому сравните название продукта с реальным составом, который указан мелким шрифтом на обратной стороне пачки. Если на лицевой стороне указано «С говядиной», а в составе говядина стоит далеко не на первом месте, знайте, что дорогое мясо, вынесенное в название, может быть в продукте в следовых количествах.
Перед покупкой переведите цену упаковки в цену за один килограмм, чтобы понять, насколько адекватна цена пельменей с таким составом.
Проверьте дату изготовления и температуру хранения в морозильном прилавке — она не должна быть выше -18 °С.
Потрясите пачку. Пельмени не должны быть слипшимися из-за нарушений условий хранения, при тряске должны издавать ясный, отчетливый звук.