Кошачьи нежности: признаки, что домашнее животное по-настоящему вас любит

Люди выражают свою любовь по-разному: с помощью теплых слов, комплиментов, заботы, подарков и внимания. А что насчет кошек? Говорить наши любимцы, конечно, не умеют. Но спросите любого хозяина кота: порой кажется, что понимают и чувствуют они не меньше, а то и больше, чем многие люди.
Есть и у этих домашних хищников свои способы показать свою расположенность и любовь к хозяину. Подробнее о них рассказывает ветеринар Евгения Гурова.
Ветеринарный врач бренда суперпремиальных кормов для животных AlphaPet
Главное помнить: кот — животное независимое, ходит где вздумается и гуляет сам по себе. Не стоит насильно навязывать ему свое общество.
«Чаще всего кошки хотят вступить в контакт с владельцем, когда хотят кушать, поиграть или если им просто не хватает внимания. А если кошка занята своими делами, лучше к ней не приставать: такие знаки внимания вызовут только равнодушие или даже раздражение», — поясняет специалист.
А вот если кошка сама пришла к вам, принесла игрушки, начала громко урчать и пытаться лечь на вас — значит, самое время уделить ей пару минут.
Самый простой тактильный способ для вашей кошки продемонстрировать свою любовь — потереться о вашу ногу или одежду.
«У котов на мордочке есть определенные железы, которые выделяют сальный секрет, с помощью которого питомец может пометить предмет или человека», — отмечает Гурова.
Кстати, по этой же причине характерное «бодание» головой тоже можно считать признаком кошачьей любви. Таким образом животное пытается оставить на вас свой запах, пометить. А еще членов своей семьи котик может пытаться вылизать, ведь именно так за котятами ухаживает их мама.
Если ваша кошка не дает вам сходить в туалет или ванную в одиночестве, это тоже можно считать признаком особенной привязанности. Значит, ей интересно наблюдать, чем вы занимаетесь.
Зоопсихолог, фелинолог, автор книги «На одном языке с кошкой»
Кошачий поцелуй
Иногда понять, что ваша кошка действительно вас любит, можно по взгляду. Как поймать такой зрительный «поцелуй», рассказывает зоопсихолог Елена Клюсовец.
Для этого хозяину нужно смотреть на вашу любимицу чуть искоса с расстояния примерно в полметра. Затем нужно начать медленно моргать. В знак любви кошка начнет делать то же самое.
Кстати, выражение «доброе слово и кошке приятно» работает и в буквальном смысле. Если произнести теплые слова и комплименты вашему питомцу низким голосом, кошка начнет щуриться и посылать вам «поцелуйчики».
Кстати
Впрочем, иногда кошка может ложиться спать с вами не только потому, что очень сильно любит своего хозяина. О чем еще может рассказать привычка вашего питомца спать с вами на одной кровати, а иногда еще и ложиться на лицо, можно прочитать ЗДЕСЬ.