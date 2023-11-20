Кошачьи нежности: признаки, что домашнее животное по-настоящему вас любит

Впрочем, иногда кошка может ложиться спать с вами не только потому, что очень сильно любит своего хозяина. О чем еще может рассказать привычка вашего питомца спать с вами на одной кровати, а иногда еще и ложиться на лицо, можно прочитать ЗДЕСЬ.