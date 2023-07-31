5 простых способов показать своей кошке, что вы ее сильно любите

Кошки — существа загадочные, самодостаточные и в то же время очень нежные. Они любят приходить к хозяину помурчать и поласкаться, но только в том случае, если сами этого желают. Иногда желания хозяина и питомца могут не совпадать: нам хочется поиграть и погладить любимца, но он тут же уходит, словно показывая: сейчас я не в духе, оставь меня в покое.