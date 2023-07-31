5 простых способов показать своей кошке, что вы ее сильно любите

Кошки — существа загадочные, самодостаточные и в то же время очень нежные. Они любят приходить к хозяину помурчать и поласкаться, но только в том случае, если сами этого желают. Иногда желания хозяина и питомца могут не совпадать: нам хочется поиграть и погладить любимца, но он тут же уходит, словно показывая: сейчас я не в духе, оставь меня в покое.
Но мы можем с помощью жестов и поведения показать своей кошке, что питаем к ней самые искренние чувства, и от ласки отказываться не стоит. Для этого нужно знать несколько простых вещей.
Посмотрите на нее, а затем прикройте глаза
Когда кошка увидит, что вы так делаете, то поймет: человек ей доверяет, он сейчас спокоен и расслаблен. На языке животных взгляд вниз означает, что вокруг безопасно, нечего бояться и опасаться.
Зоопсихолог, фелинолог, автор книги «На одном языке с кошкой»
Кошки проявляют свою любовь и привязанность нетипичными способами. Например, они тоже умеют целоваться! Правда, делают это весьма необычным способом.
«Чтобы получить кошачий „поцелуй“, нужно сделать следующее: смотрите на кошку чуть искоса с расстояния в полметра-метр и начинайте медленно моргать. И тогда вы заметите, что она делает то же самое. Это значит, что кошка шлет свой „поцелуй“, показывает, что довольна и выражает благодарность. Еще можно получить такой „поцелуй“, если говорить питомцу приятные слова. Для этого нужно произносить их низким голосом. Кошка тоже будет щуриться и посылать вам „поцелуйчики“», — рассказывает Елена Клюсовец.
Коснитесь своей головой ее головы
Но только после того, как кошка сама подойдет к вам с таким жестом. Наверняка вы замечали, что хвостастые проделывают аналогичное со своими сородичами? Дело в том, что бодание головой помогает оставить свой запах, тем самым маркируя кого-то как своего. Если вы ответите на этот жест, то кошка точно это оценит.
Гладьте в нужных местах
Кошки любят ласку, в ответ на поглаживания они расслабляются и мурчат. Но делать это нужно правильно! Погладьте ее под подбородком, между ушами или за ними.
Лучше не трогать живот, лапы и хвост. Есть кошки, которые не прочь «ласки целиком», но таких довольно мало.
Обеспечьте ей зону отдыха
У кошки должно быть место, где ее никто не будет трогать. В этом они схожи с собаками: им тоже нужна своя «нора», в которой они будут чувствовать себя в полной безопасности.
Например, это может быть кресло или даже укромный уголок за диваном. Пусть кошка поймет: если она сидит там, то ее никто не потревожит. Можно просто взять большую коробку и положить туда старую вещь или одеяло со своим запахом. Это еще больше укрепит ассоциацию с вами как с источником любви и безопасности.
Дарите кошке свое время
Питомец должен знать, что хозяин обязательно уделит ему внимание. Поэтому играйте с кошкой, смотрите с ней вместе в окно, даже можно просто посидеть рядом. Она поймет, что вы ее любите,