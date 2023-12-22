8 признаков, которые укажут, что вас ждет счастливая старость

Американская ассоциация пенсионеров (AARP) разработала список из восьми рекомендаций для людей старше 50 лет, которые должны помочь им стареть правильно. Все вводные из этого списка были основаны на последних научных данных.
Итак, какие же признаки говорят о правильном старении?
1. У вас прочные социальные связи
Пожилые люди в большей степени подвержены риску одиночества: они не работают, часто живут одни и менее мобильны.
По данным отчета Национальной академии наук, инженерии и медицины, более трети взрослых американцев в возрасте 45 лет и старше одиноки, а каждый четвертый 65 лет и старше — социально изолирован. Как
В то же время исследования показывают, что люди с сильной поддержкой и социальными связями счастливее, здоровее и живут дольше. Обзор 148 исследований показал, что люди с глубокими социальными связями увеличивают свои шансы на выживание на 50%.
В связи с этим Американская ассоциация пенсионеров рекомендует тем, кто живет один, стремиться ежедневно общаться хотя бы с одним другом или членом семьи.
2. Вы физически активны
По словам доктора Джеймса Пауэрса, гериатра Медицинского центра Университета Вандербильта, люди, которые физически активны и естественным образом включили физические упражнения в свою жизнь, с большей вероятностью будут хорошо стареть.
И речь вовсе не о практиках в спортзале. это может быть садоводство, прогулки, игра в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и пинг-понга). При таких занятиях не просто тренируются мышцы и суставы — они повышают настроение и защищают от хронических заболеваний, включая болезни сердца.
Исследование, проведенное в 2022 году с участием более 5000 пожилых женщин, показало: физическая активность связана с более низким риском смерти даже у тех, у кого не было генетических предпосылок к долгой жизни. А вот длительное сидение, наоборот, повышает риск смерти.
В связи с этим ассоциация пенсионеров рекомендует заниматься спортом хотя бы по полчаса в день, но пять дней в неделю. При этом отмечается, что, в принципе, поменять ситуацию поможет любая физическая активность.
3. Вы придерживаетесь средиземноморской диеты
Многие исследования определяют средиземноморскую диету как наиболее полезную для здоровья. Она в основном включает употребление овощей, фруктов, цельных злаков и продуктов, богатых полезными жирами.
При этом переход на такую диету может повлиять на продолжительность жизни независимо от того, как давно вы это сделали. Хотя исследования говорят, что чем раньше, тем лучше. Даже если вы начнете придерживаться такого питания в 80 лет, это все равно обещает продлить жизнь примерно на три года.
4. Вы участвуете в значимых мероприятиях
Исследования показывают, что люди в возрасте 50 лет и старше, у которых есть жизненные цели, пребывают в лучшем настроении и живут дольше.
Так, исследование с участием почти 7 тысяч человек, опубликованное в 2019 году в JAMA Network Open, показало, что у тех, кто набрал наибольшее количество баллов по шкале, измеряющей жизненную цель, было меньше рисков умереть в течение ближайших четырех лет, чем у тех, кто набрал меньшее количество баллов.
Эксперты считают, что участие в важных для вас мероприятиях может снизить уровень стресса и уменьшить воспаление в организме, которое приводит в том числе к развитию болезней сердца и сосудов.
Как рассказала доктор Тереза Эллисон, гериатр и профессор медицины из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, после 50 лет она, например, начала заново учиться игре на флейте и присоединилась к хору флейтистов в Сан-Франциско. Женщина теперь разучивает новые мелодии, знакомится с новыми людьми, участвует в благотворительных концертах.
5. Вы спите не менее 7 часов в сутки
Полноценный сон также невероятно важная составляющая здоровья в целом и здорового старения в частности. Ученые давно заметили связь между временем, проведенным во сне, и риском развития слабоумия и даже смерти.
Сон дает организму возможность избавиться от токсинов и восстановить поврежденные нейронные связи в мозге. По словам нейропсихолога Карен Миллер, старшего директора Программы оздоровления мозга и образа жизни Тихоокеанского института неврологии в Санта-Монике, если человек не высыпается, он не восстанавливается.
6. У вас позитивный настрой
Ученые выяснили, что люди с позитивным настроем, как правило, живут дольше и здоровее, чем люди с негативным отношением к жизни. По словам гериатров, они наблюдают 60-летних людей, которые уже чувствуют себя старыми, а также 85-летних, которые по-прежнему молоды душой. Поэтому, говорят они, возраст — это лишь цифра в паспорте. Важнее то, как вы к нему относитесь.
По словам психолога Мег Селиг, было доказано, что позитивный взгляд на старение снижает риск развития деменции и продлевает жизнь примерно на 7,5 лет. В то же время принятие негативных эйджистских стереотипов, наоборот, может стать самореализующимся пророчеством. Попробуйте обратить внимание на пожилых людей в вашей жизни, которыми вы восхищаетесь, — это может придать вам сил и радости.
7. Вы добросовестны
Прилежные и дисциплинированные люди, как правило, не забывают ходить на прием к врачу, вовремя принимают лекарства и избегают вредных привычек, таких как курение, например.
Исследование с участием почти 2000 человек показало, что у добросовестных людей на 22% меньше рисков заработать когнитивные нарушения. Кроме того, у них еще на 35% ниже риски ранней смерти.
Некоторые люди от природы более прилежные, чем другие. Однако можно помочь себе выработать эту черту, отслеживая события в календаре и устанавливая напоминания.
8. Вы поддерживаете здоровье мозга
Последние исследования показывают, что потеря когнитивных способностей — совсем не обязательная составляющая старости. Важно все время стараться узнавать что-то новое.
В ходе одного из недавних исследований люди в возрасте 58-86 лет посещали в течение трех месяцев по 3-5 разных занятий: изучали испанский язык, учились рисовать, занимались музыкой. Уже к концу эксперимента когнитивные способности добровольцев улучшились до уровня людей среднего возраста, которые были моложе их на 20-30 лет.