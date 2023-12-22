8 признаков, которые укажут, что вас ждет счастливая старость

При этом переход на такую диету может повлиять на продолжительность жизни независимо от того, как давно вы это сделали. Хотя исследования говорят, что чем раньше, тем лучше. Даже если вы начнете придерживаться такого питания в 80 лет, это все равно обещает продлить жизнь примерно на три года.