Развивают мозг и снижают риск деменции: 10 неожиданных эффектов от занятий танцами

Но она нашла в себе силы прийти на урок — просто отвлечься от всего, что ее окружало и тянуло на дно. Девушка стала танцевать регулярно. Ее взгляд начал меняться. Она похудела, стала увереннее и пластичнее, а главное, наконец-то начала ценить себя, верить в себя, любоваться собой. В итоге моя ученица легко развелась с мужем, а вскоре встретила мужчину, который был от нее без ума. И таких историй множество!