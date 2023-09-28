Развивают мозг и снижают риск деменции: 10 неожиданных эффектов от занятий танцами

Помню, раньше после работы, уставшая, я приходила в танцевальный зал. Казалось, сил нет даже ноги передвигать. Но вот звучит музыка, тренер взмахнула руками, и будто второе дыхание открылось. Расправились плечи, поникшие после долгих часов в офисе, на унылом лице появилась улыбка.
Ну а потом родились дети, сменилось место жительства, и танцы ушли из моей жизни. Но, пообщавшись с нашим экспертом, я вдруг снова захотела ощутить то чувство, когда за спиной вырастают крылья.
Кстати, вот еще 10 неожиданных эффектов, которые дают занятия танцами.
Преподаватель танцев с 20-летним стажем, работала с такими звездами, как Татьяна Буланова, Игорь Николаев, группа «Чай вдвоем», победитель и эксперт международных конкурсов и всероссийских конкурсов, судья танцевальных фестивалей
Помогают при депрессии
В одном из университетов Финляндии решили проверить, могут ли вылечить танцы от депрессии. Для эксперимента взяли 109 человек с уже поставленным диагнозом. В основном это были женщины, средний возраст — 39 лет. Все испытуемые получали обычное лечение при депрессии, однако половина из них дважды в неделю занималась танцевально-двигательной терапией. Спустя три месяца участники эксперимента, ходившие на танцы, показали куда лучшие результаты в лечении депрессии.
«Посредством танца можно проработать свой эмоциональный фон, „протанцевать“ свои эмоции и выпустить их наружу, — говорит одна из опытнейших педагогов Петербурга Юлия Волкова. — Есть даже танцевально-двигательная терапия, которая помогает пройти личный кризис или депрессию через ощущения своего тела, нахождение блоков и зажимов в нем, освобождение эмоций через движения».
Кстати, танцоры, как правило, всегда в отличном настроении.
«При занятии танцами вырабатываются серотонин и эндорфины, которые дарят хорошее настроение и чувство удовлетворения, — объясняет наш эксперт. — Мы чувствуем эйфорию, глаза светятся от счастья, а на лице довольная улыбка».
Поднимают самооценку
«Низкая самооценка — это прежде всего обесценивание себя, неуверенность в себе, где-то скромность, где-то критика других людей. Танцы повышают самооценку, пропадает чувство стеснения, исчезают внутренние комплексы, начинаешь ценить себя и свой выбор, — говорит хореограф. — И уже не задевает критика других людей, так как фокусируешься на своем внутреннем стержне. Вы начинаете чувствовать себя более уверенно и открыто, понимаете и принимаете свое тело. Ощущаете себя окрыленными, счастливыми, привлекательными. И при этом развиваете коммуникацию».
Улучшают память и работу мозга
Несколько исследований показали, что танцы связаны со снижением риска развития деменции. Так, ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что танцы на 76% снижают риск развития деменции. Другое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, показывает, что танцы улучшают пространственную память.
«Когда вы исполняете танцевальные движения, вырабатываются новые нейронные связи, — комментирует хореограф. — Постоянное заучивание движений, партий, танцевальных связок укрепляет моторику организма, улучшает память. Необходимость постоянно следить за педагогом и музыкой развивает внимание. А участие в постановке номера помогает ориентироваться в пространстве».
Укрепляют суставы
«Танцы улучшают подвижность суставов и позвоночника, повышают гибкость и пластичность», — говорит Волкова. Это же подтверждают и данные медицинской школы Вашингтонского университета.
Помогают сбросить вес
Танцы — это отличная альтернатива фитнесу.
«Во время занятий работают все группы мышц, прорабатываются даже самые глубокие и трудно поддающиеся, — рассказывает наш эксперт. — Это не только помогает убрать лишние килограммы, но и укрепляет, тонизирует мышцы всего тела.
Самые эффективные для фигуры стили танцев: хип-хоп, контемпорари, дэнсхолл, poledance, стрип и латиноамериканские.
Для заметного эффекта нужны регулярные занятия минимум 2-3 часа в неделю. И тогда через месяц вы увидите результат: тело становится подтянутым, лишний вес уходит.
Улучшается осанка
Танцоров и обычных людей можно легко различить по осанке.
«Танцоров учат держать спину, упражнения направлены на укрепление мышц корпуса и позвоночника. А правильная осанка — это залог успеха здоровья всего организма», — говорит Волкова.
Пропадает неуклюжесть, меняется походка
Среди людей танцора можно различить по манере его движения, по тому, как он владеет своим телом.
«У танцоров уверенная походка — симбиоз координации движений бедер, коленей и ступней, — объясняет хореограф. — Для красивой походки нужно стараться, чтобы стопы были параллельными, лопатки сдвинуты, а плечи опущены».
А еще танцора можно отличить по жестам и мимике. Жесты танцоров грациозны и эстетичны, а мимика выражает живые настоящие эмоции.
Заменяют медитацию
Танец в своем роде и есть медитация.
«Вы можете включить любую музыку по душе, закрыть глаза и начать двигаться. Находиться в потоке, чувствовать свое тело, сближаться и идти за ним, проявлять эмоции, если хочется и быть в моменте», — учит Юлия Волкова.
Улучшают сексуальную жизнь
Два года назад американские сексологи заявили, что танцы влияют на качество секса. Причем особенно рекомендовали танго и сальсу. Наши врачи добавили в список восточные танцы, тверк и бачату — стили, где активно работают живот и ягодицы. Это отлично снимает мышечные зажимы, улучшает кровообращение в мышцах тазового дна и ягодицах. Повышается нервная чувствительность и питание тазовых органов.
«На примере своих учениц и их отзывов уверенно говорю, что сексуальная жизнь улучшается, — комментирует Юлия Волкова. — При занятиях танцами девушки становятся раскрепощенными, открытыми, привлекательными, гибкими и пластичными. Получая удовольствие в танце, они учатся получать удовольствие в сексе и доставлять приятные ощущения своей половинке».
Налаживают отношения с мужчинами
«Одна девушка пришла ко мне на занятие в состоянии депрессии, — рассказывает хореограф. — Лишний вес, сильная неуверенность в себе. На тот момент она была на грани развода, постоянно ссорилась с мужем, терпела его критику. Отсюда и полное обесценивание себя.
Но она нашла в себе силы прийти на урок — просто отвлечься от всего, что ее окружало и тянуло на дно. Девушка стала танцевать регулярно. Ее взгляд начал меняться. Она похудела, стала увереннее и пластичнее, а главное, наконец-то начала ценить себя, верить в себя, любоваться собой. В итоге моя ученица легко развелась с мужем, а вскоре встретила мужчину, который был от нее без ума. И таких историй множество!
Занимаясь танцами, вы кайфуете от себя, вы в гармонии с собой, и это притягивает окружающих».
Танец — эффективный метод внутренней трансформации. Через трансформацию вы притягиваете все, что желаете. Это может быть мужчина, работа, настроение…
Какой стиль танца выбрать
«Если у вас появилось желание танцевать, начать можно в любом возрасте. Не важно, сколько вам лет и есть ли физическая подготовка, важно одно — ваше намерение, — уверяет хореограф. — В танцевальном мире множество стилей, попробуйте разные, чтобы найти свой.
Если хотите чувствовать себя более женственной, хотите нравиться мужчинам, идите на женские стили. Для здоровья и уверенности в себе я бы посоветовала дэнсхолл. Этот стиль сейчас очень популярен во все мире и разнообразен своей пластикой и подачей. Дансхолл развивает гибкость, благодаря ему можно поддерживать хорошую физическую форму, подкачать ноги и ягодицы.
Не стоит идти на брейк-данс с больными суставами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердца и дыхательных путей. Брейкинг входит в состав олимпийских дисциплин, он очень подвижен и зрелищен, но опасен падениями и травмами».