Сыр — продукт с неоднозначной репутацией. Он богат кальцием и белком, но при этом, как правило, обладает высокой жирностью и способен повышать давление из-за большого количества натрия в составе.
Впрочем, последнее исследование добавило еще один плюс в копилку полезных свойств сыра. В издании Nutrients был опубликован материал, авторы которого зафиксировали корреляцию между ежедневным потреблением сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей.
В последние годы ученые много говорят о том, как пищевые привычки влияют на наше состояние и самочувствие. Однако связь когнитивного здоровья и еды — это область, которую все еще продолжают активно исследовать.
Ранее уже выходили исследования, в которых говорилось о возможной пользе молока и сыра для мозга, однако аргументы в них были противоречивыми. Однако в последние годы когнитивные расстройства становятся все более частым явлением: врачи все чаще диагностируют болезнь Альцгеймера. Именно поэтому исследователи уделяют много внимания способам профилактики подобных недугов.
Последнее исследование было посвящено связи сыра и когнитивных расстройств. Авторы работы проанализировали данные 1516 участников в возрасте 65 лет и старше, набранных из пула участников гериатрического опроса, который команда проводила каждые два года. Команда опрашивала пожилых жителей Токио и провела подробную оценку их рациона питания, особенно обращая внимание на потребление сыра.
После этого ученые оценивали когнитивные способности участников эксперимента с помощью мини-экзамена психического состояния (MMSE). Это тестирование позволяет проверить языковые навыки, ориентацию в пространстве, внимание, память и зрительно-пространственные навыки. В рамках исследования показатель MMSE 23 или ниже был отнесен к категории показателей пониженной когнитивной функции.
Анализируя эти данные, ученые учитывали также и другие переменные: возраст, уровень физической активности, остальные пищевые привычки. В итоге выяснилось, что люди, включавшие сыр в свой рацион, с меньшей вероятностью получали баллы 23 или ниже по MMSE (это короткий опросник, используемый для выявления возможных когнитивных нарушений, в частности деменции).
Кроме того, исследователи выяснили, что у любителей сыра рацион в принципе более разнообразен, при этом их привычки не уменьшают корреляцию между потреблением сыра и когнитивными способностями.
Впрочем, есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Характер исследования предполагает, что данные собирались в определенный момент времени и такой подход не дает возможности прийти к причинно-следственным выводам. Кроме того, зависимость от данных о потреблении сыра, о которых сообщают участники, может привести к потенциальным искажениям воспоминаний.
Тест MMSE считают авторитетным и надежным инструментом для исследования, однако балл, который авторы работы использовали в качестве признака снижения когнитивных функций, может отличаться от других общепринятых стандартов исследования.