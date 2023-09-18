В последние годы ученые много говорят о том, как пищевые привычки влияют на наше состояние и самочувствие. Однако связь когнитивного здоровья и еды — это область, которую все еще продолжают активно исследовать.

Ранее уже выходили исследования, в которых говорилось о возможной пользе молока и сыра для мозга, однако аргументы в них были противоречивыми. Однако в последние годы когнитивные расстройства становятся все более частым явлением: врачи все чаще диагностируют болезнь Альцгеймера. Именно поэтому исследователи уделяют много внимания способам профилактики подобных недугов.