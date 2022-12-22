Садитесь на диету

Перед праздниками многие пытаются в экстремально короткие сроки сбросить лишний вес с помощью сомнительных радикальных диет. Однако доктор Абакумов напоминает: когда вы резко ограничиваете себя в питании, вы недополучаете необходимые витамины и микроэлементы.

О том, как можно похудеть за сравнительно короткие сроки и каких результатов можно достичь без вреда для здоровья, можно узнать ЗДЕСЬ.

Объедайтесь на корпоративах

Некоторые люди впадают в другую крайность и без меры объедаются во время праздничных застолий.

— Жирная еда, фастфуд и алкоголь плохо влияют на вашу микрофлору кишечника, — поясняет Олег Абакумов.

Все это может ослабить иммунитет. Конечно, никто не требует от вас полностью отказаться от любимого оливье. Главное — помнить о чувстве меры. О том, как не переедать во время праздничных застолий, можно прочитать ЗДЕСЬ.