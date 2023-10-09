Усталость надпочечников и еще три патологии органа, повышающие давление и заставляющие толстеть

Надпочечники относятся к органам эндокринной системы. Небольшие парные железы располагаются над почками и отвечают за выработку большого количества гормонов, от которых зависит наша жизнь. Нарушения в работе надпочечников опасны гормональным дисбалансом и рядом других негативных последствий для здоровья. Но могут ли они устать и можно ли их взбодрить? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Анастасия Калмурзина, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
Эндокринолог, ревматолог, врач первой квалификационной категории СМ-КлиникиЛичный сайт
Зачем нужны надпочечники
Надпочечники состоят из коры, обширного наружного слоя, и расположенного внутри нее мозгового вещества. Каждая из частей синтезирует свои типы гормонов и веществ. В коре происходит выработка мужских и женских половых гормонов, а также гормонов, ответственных за водно-солевой обмен.
Здесь же синтезируются гормоны глюкокортикоиды, основным из которых является кортизол. Он защищает организм от инфекций, помогает адаптироваться в периоды стресса и эмоционального перенапряжения. Мозговое вещество, в свою очередь, производит адреналин и норадреналин, а также пептидные гормоны.
Синдром усталых надпочечников и не только
В последнее время в Интернете и социальных сетях тема болезней надпочечников встречается достаточно часто, что в общем-то неудивительно. Мы живем в эпоху постоянной тревожности и вечного стресса. Психоэмоциональное перенапряжение отражается не только на моральном, но и на физическом состоянии человека. Немалую часть удара при этом на себя принимают именно надпочечники.
Одним из самых частых последствий затяжного стресса становится синдром усталых надпочечников — снижение выработки кортизола. Характерными симптомами этого состояния являются хроническая усталость, головокружения, проблемы со сном и концентрацией внимания.
Проблем гораздо больше
Благодаря многочисленным публикациям синдром усталых надпочечников стал, если так можно выразиться, самым известным заболеванием органа. В реальности разновидностей патологий надпочечников существует намного больше. Условно их можно разделить на три основные группы.
1. Болезни с гиперфункцией надпочечников — избыточной выработкой гормонов
Самое частое заболевание этой группы — синдром Иценко-Кушинга, при котором надпочечники вырабатывают слишком много кортизола. Чаще всего патология возникает на фоне длительного приема высоких доз гормонсодержащих препаратов. К этому же типу относят синдром Конна, или первичный гиперальдостеронизм, — повышенное производство гормона альдостерона. Основным проявлением этой болезни является повышенное артериальное давление.
Гиперфункция надпочечников характерна для андростеромы и кортикоэстромы — редких гормонозависимых опухолей. При этом заболевании у мужчин вырабатывается слишком много женских половых гормонов, а у женщин — мужских.
2. Болезни с гипофункцией надпочечников — недостаточной выработки гормонов
Самый яркий пример — надпочечниковая недостаточность, которая возникает при повреждении коры надпочечников. Патология может иметь и хроническую форму. В этом случае она развивается на фоне аутоиммунных заболеваний, в результате хирургического лечения или использования некоторых лекарственных препаратов.
3. Дисфункция надпочечников
Это целый комплекс состояний, при которых снижается синтез одних гормонов и повышается выработка других. Отметим, что такие заболевания часто бывают врожденными.
Чем опасны нарушения в работе надпочечников
Нарушения в работе надпочечников дают о себе знать не сразу, а постепенно. К наиболее распространенным последствиям относят:
повышенную утомляемость;
перепады настроения;
головокружения;
бессонницу;
снижение либидо;
колебания веса.
Патологии надпочечников влияют и на внешность человека. Так, к их частым последствиям относятся сухость кожи, выпадение волос и появление пигментных пятен на коже.
Разные заболевания со своими симптомами
Для избытка кортизола характерен резкий набор массы тела — до 15-20 килограммов за короткий срок. А вот дефицит этого гормона, напротив, приводит к потере веса. Одновременно человек часто страдает от тошноты, рвоты, болей в желудке и расстройства кишечника. Надпочечниковая недостаточность приводит к снижению глюкозы в крови, а гиперфункция надпочечников — к повышению, вплоть до развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа.
Без своевременного лечения болезни надпочечников способны приводить к крайне серьезным последствиям. Избыток альдостерона чреват нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и почек. Снижение выработки гормонов приводит к хроническому пониженному давлению, а избыточный синтез — к повышенному.