Усталость надпочечников и еще три патологии органа, повышающие давление и заставляющие толстеть

Надпочечники относятся к органам эндокринной системы. Небольшие парные железы располагаются над почками и отвечают за выработку большого количества гормонов, от которых зависит наша жизнь. Нарушения в работе надпочечников опасны гормональным дисбалансом и рядом других негативных последствий для здоровья. Но могут ли они устать и можно ли их взбодрить? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Анастасия Калмурзина, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.