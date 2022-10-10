Причин головной боли может быть очень много. Например, переутомление, умственное или физическое напряжение, последствие ссоры или принятого накануне алкоголя. Но даже такая боль опасна — ведь это сигнал тела, что оно страдает. Мы обратились за разъяснениями, почему нельзя терпеть головную боль, к врачу-неврологу Юлии Павлиновой.
Врач-невролог, рефлексотерапевт, мануальный терапевт, остеопат клиники «МедикСити»vk.com/mediccity
Не терпи — может стать хуже
Головную боль испытывал каждый человек в своей жизни. Этот симптом может возникать от переутомления, психоэмоционального напряжения, у метеозависимых людей — при изменениях погоды (дождь, ветер, магнитные бури и др.).
У многих людей возникает закономерный вопрос: почему нельзя перетерпеть боль, если, например, устал, поругался, накануне пил алкоголь? Делать этого не стоит, поскольку помимо относительно безобидных причин головная боль может быть и проявлением серьезных заболеваний. Это могут быть:
опухоли головного мозга,
инсульт,
гипертонический криз.
И многие другие серьезные заболевания, которые нужно лечить, а не заглушать боль таблетками. Спазм артерий, венозное полнокровие, повышение внутричерепного давления, невралгия тройничного или затылочного нерва — это лишь часть достаточно распространенных причин головной боли. Поэтому терпеть ее нельзя.
Это «звоночек» от организма — ему плохо
Головную боль нужно воспринимать как звонок или сирену, которые предупреждают человека, что не все в порядке в организме и нужно обратиться к врачу. Она может ощущаться как пульсация, распирание, давление на глаза, затылок — все это повод для того, чтобы выяснить причины недомогания.
Чаще всего головная боль, причиной которой стал стресс, локализуется в области лба, но может ощущаться и в области затылка, и в виде «обруча», охватывающего голову. Характер боли при различных локализациях различается, но всегда ее сопровождают сужение сосудов, обязательно присутствует мышечный компонент — спазм затылочных мышц, спазм мышц лица.
Если вчера перебрал
Прием алкоголя — например красного вина — у некоторых людей провоцирует мигренозные боли или гемикранию, когда крайне болезненные ощущения локализуются в одной половине головы. Человек обычно знает, какой вид алкоголя сопровождается такими ощущениями. В этом случае стоит просто избегать приема напитков, которые выступают провокаторами, тогда и страдать не придется.
Мигренозная боль, вызванная алкоголем, по характеру и локализации отличается от боли, вызванной похмельным синдромом — токсическим воздействием продуктов распада спиртов. Кроме того, она зависит от сопутствующих заболеваний. Боль постепенно проходит по мере очищения организма от токсинов.
Зачем мне к врачу, если голова болит пару раз в месяц
Если голова болит эпизодически и не беспокоит вас, то можно не идти к врачу. Но при регулярных эпизодах сильной головной боли необходимо для начала обратиться к неврологу и при необходимости пройти комплексное обследование.
Если голова болит с периодичностью 1–2 раза в месяц — это уже тревожный знак. Лучше обратиться к специалисту и обследоваться. Только врач сможет вам назначить препараты и иные методы лечения.
Как снять головную боль без лекарств
Устранить головную боль без препаратов можно:
С помощью акупунктуры — метода воздействия на активные точки, которые расположены на руках и голове. Любую болезненную для вас точку на голове также можно массировать до уменьшения боли в этой зоне. Известна так называемая точка хэ-гу — она расположена на кисти, между первым и вторым пальцем. Воздействие должно быть достаточно сильное, чувствительное для устранения боли. Достаточно непродолжительного действия: оказали на точку давление в течение 1–2 секунд, далее отпустили, и так 15–20 раз.
Если это так называемые голодные головные боли — в этом случае просто наладить режим питания.
Необходимо соблюдать режим труда и отдыха: соответственно, нужно рано ложиться и рано вставать, чтобы ваш сон был полноценным. Здоровый сон должен длиться 8–10 часов. Ложиться спать лучше не позднее 23:00. Если есть возможность ложиться в 21:00, то еще лучше.
Самое драгоценное время для сна — с 21:00 до 00:00. Ведь именно в эти часы во время сна происходит саморегуляция организма — восстановление всех органов и систем.
С 23:00 до 3:00 происходит максимальная активность меридиана желчного пузыря и печени. Это также акупунктурные точки: меридиан печени начинается от стопы и идет к средней линии живота, а меридиан желчного пузыря идет от глаза, проходит множество точек и соединяется с меридианом печени. Меридиан печени и желчного пузыря контролирует мышечную ткань, а значит, и сосуды. Проблемы с сердцем и сосудами могут также стать причиной головной боли.
Также вред может нанести привычка многих людей высыпаться в выходные после будней: если вы встаете в 6 утра и завтракаете в 7, ваш организм привыкает получать энергию в это время. Если вы в выходные встаете гораздо позже, то голова может болеть от недостатка энергии, которую вы обычно получаете с пищей.
Если без таблеток не проходит
Если вас все же мучает головная боль и вы не можете в данный момент попасть к врачу, безопаснее всего принять комбинированные препараты, содержащие спазмолитики и парацетамол. Аспирин-содержащие препараты лучше не принимать из-за риска побочных реакций. НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты) также могут дать нежелательные явления (повышение АД, проблемы с желудком и т.д.).
Прием комбинированных препаратов допустим в крайних случаях. Обязательно посмотрите состав лекарства перед употреблением.