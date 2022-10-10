Не терпи — может стать хуже

Головную боль испытывал каждый человек в своей жизни. Этот симптом может возникать от переутомления, психоэмоционального напряжения, у метеозависимых людей — при изменениях погоды (дождь, ветер, магнитные бури и др.).

У многих людей возникает закономерный вопрос: почему нельзя перетерпеть боль, если, например, устал, поругался, накануне пил алкоголь? Делать этого не стоит, поскольку помимо относительно безобидных причин головная боль может быть и проявлением серьезных заболеваний. Это могут быть:

опухоли головного мозга,

инсульт,

гипертонический криз.

И многие другие серьезные заболевания, которые нужно лечить, а не заглушать боль таблетками. Спазм артерий, венозное полнокровие, повышение внутричерепного давления, невралгия тройничного или затылочного нерва — это лишь часть достаточно распространенных причин головной боли. Поэтому терпеть ее нельзя.