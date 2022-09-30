Астрономы предсказали мощные магнитные бури в начале октября: штормить будет 4 дня
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В целом, прогноз на октябрь весьма благоприятный. Так, по оценкам астрономов, в ближайшем месяце будет относительно спокойно, вспышек на Солнце стоит ожидать только в самых первых числах. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на октябрь 2022 года.

Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 1, 2, 3 и 4 октября. Если верить экспертам, то самым тяжелым днем станет 2 октября — в этот день ожидается магнитная буря мощностью в 6 баллов, которой астрономы присвоили уровень G2. Всего таких уровней пять: от G1 — слабой бури, до G5 — экстремально сильной бури.

Что касается магнитных бурь 1, 3 и 4 октября, то они будут слабее — до пяти баллов. Им астрономы присвоили уровень G1 — «слабая буря». Однако метеочувствительные люди с ними вряд ли согласятся — они ощущают магнитные возмущения силой даже в 4 балла. А тут 5, а то и все 6.

Астрономы предсказали мощные магнитные бури в начале октября: штормить будет 4 дня
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tesis.xras.ru

Четырехбалльные возмущения в октябре ожидают трижды — 5, 20 и 21 числа. До бури эти колебания не дотянут, однако если вы тяжело переносите вспышки на Солнце, то поберечь себя все-таки стоит, перестраховаться ведь никогда не помешает.

Остальные дни месяца обещают быть спокойными. Так, по расчетам астрономов, дополнительных вспышек на Солнце не ожидается. К сожалению, прогнозы на такой длительный промежуток не всегда на 100 процентов точны, ученые делают выводы по текущей обстановке на Солнце. Самыми точными прогнозами считаются те, что дают на ближайший день.

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К вспышкам на Солнце надо готовиться заранее, особенно, если вы уже знаете, что вас в эти дни «штормит». В дни магнитных бурь очень важно больше отдыхать. Пересмотрите свои планы в день вспышки, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.

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Софья Хромова