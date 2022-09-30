В целом, прогноз на октябрь весьма благоприятный. Так, по оценкам астрономов, в ближайшем месяце будет относительно спокойно, вспышек на Солнце стоит ожидать только в самых первых числах. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на октябрь 2022 года.

Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 1, 2, 3 и 4 октября. Если верить экспертам, то самым тяжелым днем станет 2 октября — в этот день ожидается магнитная буря мощностью в 6 баллов, которой астрономы присвоили уровень G2. Всего таких уровней пять: от G1 — слабой бури, до G5 — экстремально сильной бури.

Что касается магнитных бурь 1, 3 и 4 октября, то они будут слабее — до пяти баллов. Им астрономы присвоили уровень G1 — «слабая буря». Однако метеочувствительные люди с ними вряд ли согласятся — они ощущают магнитные возмущения силой даже в 4 балла. А тут 5, а то и все 6.