Ранний симптом, по которому можно заподозрить, что у вас растут бляшки в сосудах ног

«Обычно атеросклеротический процесс в сосудах, а в частности в артериях, развивается годами. Наиболее часто он протекает в сосудах головного мозга, сердечных (коронарных) артериях, в артериях ног. Таким изменениям подвержен каждый пятый человек старше 55 лет. Причиной выступает сочетание нескольких факторов, включая неправильное питание с избытком животных жиров, трансжиров и быстрых углеводов, а также низкая физическая активность. Курение, сахарный диабет и высокое артериальное давление также увеличивают риски», — говорит врач.