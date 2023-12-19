Посмотрите на лицо и ноги: 5 признаков атеросклероза, которые видны невооруженным глазом

Это желтоватые бляшки или узелки на коже. Они могут быть как плоскими, так и выступающими над поверхностью кожи. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 5 сантиметров. Бывают разных типов: туберозные, сухожильные, в виде бугорков. Обнаружить их можно в принципе где угодно: в местах крепления сухожилий к костям в области ахиллового сухожилия, на локтях, кистях, в складках на ладонях, теле и ягодицах.