Диагност Малиновская перечислила признаки атеросклероза сосудов ног, который приводит к ампутации

При атеросклерозе сосудов ног на внутренних стенках кровеносных сосудов образуются холестериновые бляшки и отложения солей кальция. Все это вызывает сужение просвета сосуда. Кровь по нему начинает течь медленнее — соответственно, снабжение тканей кислородом и питательными веществами ухудшается.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
«Развитие атеросклероза ног врачи связывают с общим нарушением обмена веществ в пожилом возрасте. Но подобные нарушения могут возникать и у более молодых людей. Например, у тех, кто страдает лишним весом, сахарным диабетом, много курит и ведет малоподвижный образ жизни», — рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.
Мало того, что эта болезнь со временем начинает мешать нормальной ходьбе, она чревата и более страшными последствиями, вплоть до ампутации. Поэтому важно вовремя заметить тревожные звоночки и начать лечение.
По словам Ольги Малиновской, болезнь развивается постепенно, выделяют несколько степеней тяжести заболевания.
Сначала человек может жаловаться на симптомы, но обычно он их всерьез не воспринимает:
мурашки в ногах;
частое онемение ног и судороги.
Затем состояние ухудшается — присоединяются другие признаки:
сильная усталость при ходьбе;
так называемая «перемежающаяся хромота» — боль при ходьбе или судороги, которые требуют остановки и проходят в покое;
уменьшается объем икр из-за атрофии мышц;
кожа на ноге становится более бледной.
Постепенно неприятные ощущения появляются не только при движении, но и в состоянии покоя. На финальной стадии заболевания может возникнуть омертвение тканей на ноге, что грозит развитием сепсиса и, как следствие, ампутацией ноги.
Защититься от болезни помогают всем известные, но трудные для выполнения способы: правильное питание, отказ от вредных привычек, а также регулярные физнагрузки. Коррекция образа жизни помогает остановить и уже имеющийся атеросклероз, чтобы не довести себя до грозных осложнений. Правда, в этом случае без приема лекарств точно будет не обойтись. А в некоторых ситуациях врач может назначить еще и хирургическое лечение.