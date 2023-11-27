Диагност Малиновская перечислила признаки атеросклероза сосудов ног, который приводит к ампутации

Защититься от болезни помогают всем известные, но трудные для выполнения способы: правильное питание, отказ от вредных привычек, а также регулярные физнагрузки . Коррекция образа жизни помогает остановить и уже имеющийся атеросклероз, чтобы не довести себя до грозных осложнений. Правда, в этом случае без приема лекарств точно будет не обойтись. А в некоторых ситуациях врач может назначить еще и хирургическое лечение.