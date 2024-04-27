«Я очень устал» и еще 9 фраз, которые с головой выдадут энергетического вампира

Фразы с позиции вынужденной беспомощности часто работают превосходно : играя роль слабого и неумелого, человек заставляет других помогать ему даже в ущерб их времени и интересам. Если вы понимаете, что ваш собеседник ничего особенно не делает для того, чтобы найти выход из ситуации, возможно, вами манипулируют. Проделать такое с вами может даже коллега.