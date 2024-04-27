«Я очень устал» и еще 9 фраз, которые с головой выдадут энергетического вампира

От контактов с некоторыми людьми остается неприятное послевкусие: вы вроде бы не ссорились, не нервничали и ничего не доказывали, однако чувствуете себя хуже некуда. Нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова отмечает, что речь может идти об энергетическом вампиризме — когда вы сталкиваетесь с человеком, которому требуется подпитка чужими эмоциями и желательно — сильными.
Вот 10 фраз, которые выдадут в вашем собеседнике вампира.
1. «Ты меня не понимаешь»
Отсутствие взаимопонимания — серьезная проблема в любых отношениях, как межличностных, так и деловых. Но иногда люди не слишком пытаются понять друг друга или донести свою точку зрения. И в таком случае эта фраза говорится для того, чтобы вызвать у визави чувство вины, которым потом можно манипулировать.
2. «Я очень сильно устал»
Когда человек постоянно жалуется на собственную усталость, но при этом ничего не делает для того, чтобы отдохнуть, — не делегирует часть обязанностей, не берет выходной или отпуск, то такая фраза является лишь способом манипуляции. Близкий человек, конечно, попытается взять на себя часть его обязанностей и, возможно, устанет еще больше, но глобально ситуацию это никак изменит.
3. «Ты должен это сделать»
Утверждения с такой формулировкой могут ошеломить. Однако если фраза употребляется одним из партнеров, то другой может почувствовать свою вину за то, что делает слишком мало, пренебрегает какими-то своими обязанностями, даже если возможностей и сил на них у него нет.
4. «У меня ничего не выходит»
Фразы с позиции вынужденной беспомощности часто работают превосходно: играя роль слабого и неумелого, человек заставляет других помогать ему даже в ущерб их времени и интересам. Если вы понимаете, что ваш собеседник ничего особенно не делает для того, чтобы найти выход из ситуации, возможно, вами манипулируют. Проделать такое с вами может даже коллега.
5. «Если бы не ты, этого бы не случилось»
Снова взывания к вашей совести и чувству вины. На вас пытаются возложить ответственность за происшедшее, причем повод абсолютно не важен, речь может идти как о катастрофе вселенского масштаба, так и о пустяковой ситуации. Фраза звучит довольно агрессивно и может сильно испортить настроение кому угодно.
6. «Я тебе не нужен»
Это часто произносят «вампиры» в созависимых отношениях, чтобы заставить другого срочно проявить к ним внимание и еще раз подумать о том, как оба нуждаются друг в друге. Партнера таким образом они сажают на «эмоциональные качели».
7. «Или я, или…»
Разумеется, каждому хочется быть на первом месте для своего любимого человека, для друзей и близких. Реальность же такова, что в игру вступают разнообразные обстоятельства, в которых учитывать исключительно ваши интересы люди не могут. Тогда «вампир» подключит грубую манипуляцию, пытаясь заставить человека выбрать именно его.
8. «Ты в своем репертуаре»
Обычно фразу используют в ситуации, когда человек допустил какой-то промах, и таким образом на него навешивается ярлык растяпы, слабака, дурака. По большому счету, человека просто обесценивают, заставляя его сомневаться в самом себе, потому что «вампир» судит не конкретный поступок в конкретной ситуации, а личность в целом.
9. «Ты ничего не сделал»
На человека снова пытаются взвалить ответственность за все горести этого мира, обвинить в беспомощности, пассивности. Собеседник вас обесценивает и обвиняет.
10. «Кто ты без меня?»
Эту фразу часто используют родители по отношению к своим взрослеющим детям, и те воспринимают ее как оскорбление. Ведь получается, ни о каких автономных и равных отношениях речи не идет, подростка не уважают как личность и ни во что не ставят.