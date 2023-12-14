Они могут быть вашими коллегами, приятелями, хорошими знакомыми или даже очень близкими людьми. Как понять, что человек — энергетический вампир, по каким признакам это распознать и как эти люди действуют на вас?
Профессор психологии рассказал, что делать, если вы столкнулись с энергетическим вампиром в своей жизни, и даже как быть, если это вы сами.
Доктор психологических наук, доктор экономических и философских наук, профессор, DBA, MBA, сертифицированный тренер НЛПЛичный сайт
«Энергетические вампиры — люди, которые питаются вашей энергией. Вместо того чтобы накапливать свою — вести интересную жизнь, получать яркие впечатления, генерировать события, — они питаются вашими эмоциями», — рассказал
Признаки, что перед вами энергетический вампир
Вы ощущаете внезапную головную боль или боль в животе, в груди, ощущение тошноты.
У вас возникает чувство вины.
Вы чувствуете эмоциональную выхолощенность.
«Энергетические вампиры постоянно жалуются, что у них все плохо, — объясняет Алексей Ситников. — Они вызывают у вас потребность сопереживать, помочь. Но помочь им как раз нельзя. Они обычно очень неискренни, не пускают внутрь себя, не позволяют знать о себе лишнего. Нередко они используют вашу искренность против вас, фактически шантажируя этим. Они всегда чувствуют себя правыми, не умеют извиняться и никогда не берут на себя ответственность, для них виноваты всегда другие».
Пять типов вампиров
Нарцисс. Для него ценен и важен только он сам — его внутренний мир, задачи и цели. Он всегда все использует в своих интересах. Для него характерен подход win-loose. Когда вы проигрываете, они выигрывают.
Жертва. Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.
Контролер. Это человек, который оценочно относится ко всему, что делают другие: вешает ярлыки, контролирует процесс.
«На самом деле в мире нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного, — отмечает психолог. — Та или иная оценка возникает, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, чего он хочет, что, по его мнению, должно происходить. У каждого человека эти представления свои. Дождь плохой для тех, кто хотел пойти на прогулку, и хороший — для желающих полить огород «чужими руками».
Контролер оценивает других с точки зрения своих целей, но они могут не совпадать с вашими».
Критик. «Если человек все оценивает негативно — это не характер, это генетика, — рассказывает Алексей Ситников. — Тому причина — низкий уровень серотонина и, как следствие, постоянная неудовлетворенность. У такого человека нет ощущения спокойствия и уравновешенности, а есть дискомфорт от того, что происходит вокруг».
Манипулятор. Это человек, который сужает степени вашей свободы.
«Коммуникация бывает двух видов: развивающая, которая расширяет ваши возможности, раздвигает горизонты, показывает выходы из ситуаций, которые раньше вы не замечали, и манипулирующая — когда человек сужает количество степеней вашей свободы», — объясняет профессор.
Самая страшная манипуляция — это совет. Она сужает вероятные варианты до одного.
«Никогда не позволяйте давать вам советы людям некомпетентным, — продолжает Алексей Ситников. — Давать советы могут только те, кто разбирается в теме лучше, чем вы. А в вашей жизни никто, кроме вас, не разбирается, вы один знаете внутренние механизмы, проблемы, эмоции, ощущения, чувства, переживания».
Как общаться с вампиром
Если после общения с человеком у вас появляется ощущение вины, физический дискомфорт, неуверенность в себе, паника, что мало вариантов для действий, — ограничьте с ним контакты до минимума.
Ни в коем случае не вступайте с ним в конфликты — это чревато. Вас могут оскорбить, вызвать чувство вины, повысить тревожность, снизить самооценку.
Научитесь строить границы и говорить слово «нет». Сохраните свое собственное пространство и выстройте барьеры, охраняющие его.
А если ты сам вампир?
«Если вы осознали, что сами терзаете людей, задумайтесь: может, стоит измениться ради тех, кто находится рядом с вами? Попробуйте сходить к психотерапевту или коучу, выяснить, какие у вас цели и как эффективно их добиться, — резюмирует психолог. — К сожалению, энергетические вампиры эффективны в достижении своих целей, но им не с кем это отпраздновать».