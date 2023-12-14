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Профессор Ситников назвал 5 типов людей — энергетических вампиров, с ними нельзя общаться

Если у вас после общения с человеком вдруг разболелся живот или голова, внезапно затошнило, то, скорее всего, он энергетический вампир. Что это за люди и как их распознать, рассказал профессор.

14 декабря 20235
энергетический вампир
Источник:

iStockphoto

Они могут быть вашими коллегами, приятелями, хорошими знакомыми или даже очень близкими людьми. Как понять, что человек — энергетический вампир, по каким признакам это распознать и как эти люди действуют на вас?

Профессор психологии рассказал, что делать, если вы столкнулись с энергетическим вампиром в своей жизни, и даже как быть, если это вы сами.

Алексей Ситников
Психолог

Доктор психологических наук, доктор экономических и философских наук, профессор, DBA, MBA, сертифицированный тренер НЛП

«Энергетические вампиры — люди, которые питаются вашей энергией. Вместо того чтобы накапливать свою — вести интересную жизнь, получать яркие впечатления, генерировать события, — они питаются вашими эмоциями», — рассказал в своем канале на YouTube профессор, доктор психологических наук Алексей Ситников.

Признаки, что перед вами энергетический вампир

  • Вы ощущаете внезапную головную боль или боль в животе, в груди, ощущение тошноты.

  • У вас возникает чувство вины.

  • Вы чувствуете эмоциональную выхолощенность.

«Энергетические вампиры постоянно жалуются, что у них все плохо, — объясняет Алексей Ситников. — Они вызывают у вас потребность сопереживать, помочь. Но помочь им как раз нельзя. Они обычно очень неискренни, не пускают внутрь себя, не позволяют знать о себе лишнего. Нередко они используют вашу искренность против вас, фактически шантажируя этим. Они всегда чувствуют себя правыми, не умеют извиняться и никогда не берут на себя ответственность, для них виноваты всегда другие».

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Пять типов вампиров

  1. Нарцисс. Для него ценен и важен только он сам — его внутренний мир, задачи и цели. Он всегда все использует в своих интересах. Для него характерен подход win-loose. Когда вы проигрываете, они выигрывают.

  2. Жертва. Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.

  3. Контролер. Это человек, который оценочно относится ко всему, что делают другие: вешает ярлыки, контролирует процесс.
    «На самом деле в мире нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного, — отмечает психолог. — Та или иная оценка возникает, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, чего он хочет, что, по его мнению, должно происходить. У каждого человека эти представления свои. Дождь плохой для тех, кто хотел пойти на прогулку, и хороший — для желающих полить огород «чужими руками».

    Контролер оценивает других с точки зрения своих целей, но они могут не совпадать с вашими».

  4. Критик. «Если человек все оценивает негативно — это не характер, это генетика, — рассказывает Алексей Ситников. — Тому причина — низкий уровень серотонина и, как следствие, постоянная неудовлетворенность. У такого человека нет ощущения спокойствия и уравновешенности, а есть дискомфорт от того, что происходит вокруг».

  5. Манипулятор. Это человек, который сужает степени вашей свободы.
    «Коммуникация бывает двух видов: развивающая, которая расширяет ваши возможности, раздвигает горизонты, показывает выходы из ситуаций, которые раньше вы не замечали, и манипулирующая — когда человек сужает количество степеней вашей свободы», — объясняет профессор. 

Самая страшная манипуляция — это совет. Она сужает вероятные варианты до одного.

«Никогда не позволяйте давать вам советы людям некомпетентным, — продолжает Алексей Ситников. — Давать советы могут только те, кто разбирается в теме лучше, чем вы. А в вашей жизни никто, кроме вас, не разбирается, вы один знаете внутренние механизмы, проблемы, эмоции, ощущения, чувства, переживания».

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Как общаться с вампиром

  • Если после общения с человеком у вас появляется ощущение вины, физический дискомфорт, неуверенность в себе, паника, что мало вариантов для действий, — ограничьте с ним контакты до минимума.

  • Ни в коем случае не вступайте с ним в конфликты — это чревато. Вас могут оскорбить, вызвать чувство вины, повысить тревожность, снизить самооценку.

  • Научитесь строить границы и говорить слово «нет». Сохраните свое собственное пространство и выстройте барьеры, охраняющие его.

А если ты сам вампир?

«Если вы осознали, что сами терзаете людей, задумайтесь: может, стоит измениться ради тех, кто находится рядом с вами? Попробуйте сходить к психотерапевту или коучу, выяснить, какие у вас цели и как эффективно их добиться, — резюмирует психолог. — К сожалению, энергетические вампиры эффективны в достижении своих целей, но им не с кем это отпраздновать».

Автор текста:Анна Майская
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