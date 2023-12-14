Нарцисс . Для него ценен и важен только он сам — его внутренний мир, задачи и цели. Он всегда все использует в своих интересах. Для него характерен подход win-loose. Когда вы проигрываете, они выигрывают.

Контролер. Это человек, который оценочно относится ко всему, что делают другие: вешает ярлыки, контролирует процесс.

«На самом деле в мире нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного, — отмечает психолог. — Та или иная оценка возникает, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, чего он хочет, что, по его мнению, должно происходить. У каждого человека эти представления свои. Дождь плохой для тех, кто хотел пойти на прогулку, и хороший — для желающих полить огород «чужими руками».