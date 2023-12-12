Кто бы мог подумать: все указывало на инфаркт, пока врачи не узнали истинную причину боли в груди

Женщина была уверена, что так проявляют себя проблемы с сердцем, ведь у ее матери примерно в этом же возрасте случились подряд два инфаркта. Но проверки у кардиологов и даже поездки на «скорой» в больницу с подозрением на сердечный приступ не подтверждали диагноз: сердце у Мэри было в полном порядке.