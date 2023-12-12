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Кто бы мог подумать: все указывало на инфаркт, пока врачи не узнали истинную причину боли в груди

Полгода женщина страдала от усиливающейся боли в груди — проверялась у кардиологов, ездила в больницу на «скорой» с подозрением на инфаркт, делала ЭКГ. Когда же выяснилась реальная причина недомогания, женщина выздоровела буквально за один день.

12 декабря 2023
инфаркт боль в груди
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iStockphoto

Британка Мэри Голд рассказала о своем заболевании, которое удалось выявить далеко не сразу. И еще более удивительным оказалась причина его возникновения.

Мэри несколько недель жаловалась на усиливающуюся боль в груди. Она была похожа на резкие уколы чем-то острым, от нее буквально перехватывало дыхание. Приступы случались все чаще, боль мучила Мэри минут сорок, затем отступала. Помогали обезболивающие.

Женщина была уверена, что так проявляют себя проблемы с сердцем, ведь у ее матери примерно в этом же возрасте случились подряд два инфаркта. Но проверки у кардиологов и даже поездки на «скорой» в больницу с подозрением на сердечный приступ не подтверждали диагноз: сердце у Мэри было в полном порядке.

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Проблема не в сердце

Мэри неустанно ходила по врачам, но безуспешно. Никто не мог определить, что именно вызывает острую боль у нее в груди. Помог врач общей практики. Он выяснил, что у женщины костохондрит. Это воспаление суставов, соединяющих ребра и грудину. Оно довольно распространенное и может встречаться у людей в любом возрасте.

Костохондрит и правда проявляется острой колющей болью в грудной клетке, она возникает чаще всего на уровне четвертого, пятого и шестого ребер.

Врачи диагностируют заболевание методом исключения, выясняя, что именно стало причиной боли в груди, и предполагая сначала самые опасные диагнозы, дающие похожие симптомы, — например, ишемическую болезнь сердца и тромбозы.

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Причины боли в груди

Что вызывает костохондрит, точно неизвестно. Это могут быть различные травмы, чрезмерная физическая нагрузка, инфекции и даже кишечная палочка. Врач-ревматолог Том Уолтон из британского Колчестера объяснил изданию Daily Mail, что нередко болезнь вызывает сильный кашель после простуды. Но все обычно проходит само в течение нескольких недель. От костохондрита хорошо помогают обезболивающие, растяжка, физиотерапия и правильный набор упражнений.

В случае с Мэри Голд врач предположил, что причиной возникновения у нее острой боли в груди и развития костохондрита может быть неправильно подобранный бюстгальтер. Именно он вполне способен вызвать подобные симптомы, если плохо сидит.

«И правда, я уже десять лет носила белье одного и того же размера и типа», — говорит Мэри. — И специалист по подбору бюстгальтеров, только взглянув на мою модель, пришла в ужас: косточки давили на грудь, а бретельки были подтянуты слишком сильно». Эксперт подобрала для Мэри другой бюстгальтер — на размер больше.

«Он был гораздо удобнее, мне даже дышать стало легче, да и боль в груди сразу резко уменьшилась и практически прошла», — признает женщина.

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Правильный выбор

Этот предмет женского гардероба способен буквально разрушить здоровье. Поэтому подбирать бюстгальтер стоит очень тщательно. Форма тела женщины, и груди в том числе, может меняться с годами. Есть доказательства, что слишком тугой или маленький, не по размеру, плохо сидящий бюстгальтер влияет на спину, шею и плечи и может спровоцировать у женщины сильные боли, даже головные.

Если лямка лифчика слишком сильно врезается в плечо, то это может вызвать неврологические симптомы — развиться онемение и покалывание рук. Из-за неправильно подобранного бюстгальтера страдают и мышцы, и даже походка женщины. А вот поддерживающий улучшает осанку, уменьшает нагрузку на спину.

Кстати, британские врачи-исследователи недавно создали 3D-модель «Мелани», чтобы показать, что происходит с женщиной, которая долго носит лифчик не по размеру. Дама получилась далеко не красоткой: со сгорбленными плечами, опущенной головой, короткой шеей. Фото публикует издание New York Post.

Автор текста:Анна Майская
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