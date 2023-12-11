Терапевт Кузьменко раскрыл тайну, как врачи на самом деле лечат ОРВИ

« Самое главное, что нужно понять про симптоматические лечение, — оно необязательное, — резюмирует Филипп Кузьменко. — Когда меня спрашивают, как лечить простуду, я отвечаю, что симптоматически, то есть никак. Нет ни этиологического, ни патогенетического лечения, которое доказанно сокращало бы продолжительность болезни. Есть только симптоматическое, а оно факультативное. Если хочешь — лечись, если нет — просто отдыхай. Результат будет один».