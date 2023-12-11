Терапевт Кузьменко раскрыл тайну, как врачи на самом деле лечат ОРВИ

Когда вас мучат высокая температура, насморк, кашель, боль в горле, врачи ставят диагноз «ОРВИ» и назначают симптоматическое лечение: капли от заложенности носа, муколитические, отхаркивающие, антисептические, жаропонижащие средства, травяные отвары и так далее.
На самом деле все это отвлекающая терапия, которая дает примерно такой же эффект, как когда вам в детстве дули на ранку. Она и правда может помочь, но совершенно необязательна, уверен практикующий врач-терапевт.
Три базовых принципа
«Лечение — это набор действий, направленных на исправление поломок в организме и ускорение процесса выздоровления, —
В основании — этиологическое лечение, когда лечим причину заболевания (например, принимаем антибиотики при бактериальной пневмонии).
Патогенетическое лечение, когда мы рушим процесс болезни (принимаем препараты, снижающие артериальное давление).
Верхушка пирамиды — симптоматическое лечение, когда врач просто убирает внешние проявления — симптомы. Например, принимаем НПВС, чтобы уменьшить головную боль».
Тайна симптоматического лечения
«Самое лучшее — это этиологическое лечение, — объясняет медик. — Но если мы не можем убрать причину, то нужно попытаться разрушить звенья, через которые проявляется болезнь, — применить патогенетическое лечение. А если уж не получается сделать ни то ни другое, то, по крайней мере, можно уменьшить страдания человека, то есть убрать симптомы».
Именно с симптоматическим лечением люди в течение жизни сталкиваются чаще всего.
«Открою вам тайну касательно симптоматического лечения: мы ничего не лечим, а просто отвлекаем человека, пока все не пройдет само благодаря иммунитету, регенерации и времени, — считает Филипп Кузьменко. — Пример из детства: родители дуют на ранку или трясут погремушкой, если ребенок ушибся. Это работает».
Вся народная, китайская, гомеопатическая медицина построена на этом принципе, отмечает врач.
Чем больше «заморочек», тем лучше
«Если человек просто сидит и страдает от простуды, это воспринимается хуже, чем если он заваривает, настаивает и пьет какой-то травяной отвар. Чем больше „заморочек“, тем лучше работает отвлекающая терапия. Человек погружается в ритуальный процесс лечения и перестает концентрироваться на симптомах. Создается ощущение, что ритуал помогает», — объясняет врач-терапевт.
Отвлекаясь, человек облегчает самочувствие, пока организм сам не регенерирует, а иммунитет не справится с патогеном. Причем декорации отвлечения для каждого могут быть индивидуальными: дышать над картошкой, ставить банки, держать ноги в горчичной воде и так далее.
«Рабочие, но необязательные способы»
Врач отмечает, что хоть наука и подарила нам реально рабочие симптоматические препараты (например, от заложенности носа, температуры, головной боли), но и без них принципиально в нашей жизни ничего бы не поменялось.
«Самое главное, что нужно понять про симптоматические лечение, — оно необязательное, — резюмирует Филипп Кузьменко. — Когда меня спрашивают, как лечить простуду, я отвечаю, что симптоматически, то есть никак. Нет ни этиологического, ни патогенетического лечения, которое доказанно сокращало бы продолжительность болезни. Есть только симптоматическое, а оно факультативное. Если хочешь — лечись, если нет — просто отдыхай. Результат будет один».