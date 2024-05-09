Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Печень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных функций. Помимо участия в метаболических процессах, печень держит под контролем воспалительные изменения на уровне всего организма.
Одна из опаснейших болезней, которая может поразить уникальный орган, — жировой гепатоз. Он маскируется под разными диагнозами: «неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)», «метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП)», самое современное название — «стеатозная болезнь печени» (СБП).
Что это за заболевание, чем оно грозит человеку и как проявляется? Ответила Екатерина Пустовит, врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА».
Врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА»
Комплексная проблема
«Важно понимать: как ни называй жировые изменения печени, это не просто патология с неблагоприятным прогнозом для самой печени, это комплексная проблема с множеством сопутствующих заболеваний, объединенных общим механизмом, — объяснила врач Екатерина Пустовит. — Это и параллельно протекающие инсулинорезистентность, липотоксичность, воспаления, дисбаланс цитокинов и адипокинов — особых веществ, участвующих в воспалении, активация иммунитета и прогрессирование дисбиоза кишечника».
Симптомы притупляют бдительность
НАЖБП принадлежит бесспорное лидерство по распространенности среди всех заболеваний печени, это заболевание поражает 25-30% взрослого населения.
«Основная причина избыточного отложения жира в печени — нарушение энергетического баланса с избыточным поступлением углеводов и жирных кислот, — продолжает врач. — Высокое содержание глюкозы и фруктозы в пище значительно повышает риски стеатоза, а избыток глюкозы в крови оказывает пагубное воздействие на клетки. Этот феномен называется глюкотоксичностью».
НАЖБП длительное время протекает бессимптомно, что притупляет бдительность и настороженность как пациентов (они считают состояние безобидным), так и врачей, поскольку развитие заболевания довольно медленное.
«Тем не менее не стоит забывать, что проявления НАЖБП начинаются со стеатоза, но могут пройти по пути стеатогепатита и фиброза с исходом в цирроз и даже гепатоцеллюлярный рак», — предупреждает эксперт.
Можно погибнуть
НАЖБП на любой стадии развития повышает риск смерти пациентов.
«По данным исследований, болезнь на стадии фиброза ассоциируется с 70%-м повышением смертности, которая почти полностью связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под стеатозом подразумевается избыточное отложение жира в клетках печени, причем липидные отложения отмечаются более чем в 5% всех печеночных клеток», — говорит Пустовит.
Как выявить
С целью лабораторной диагностики состояния назначают общеклинический анализ крови и тесты, определяющие:
уровень АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ГГТП;
концентрацию глюкозы;
общий белок, альбумин;
общий билирубин, прямой билирубин для оценки холестаза и функции печени;
липидограмму.
Пациентам рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости. Это самый доступный, надежный и безопасный метод.
Количественная оценка стеатоза возможна методом транзиентной эластографии на устройстве FibroScan.
В качестве альтернативного метода возможно применение ультразвуковой эластографии сдвиговой волны.
Не пропустить цирроз
«Следующая важная задача диагностики — выявление цирроза, — рассказывает врач. — В этом также может помочь транзиентная эластография (FibroScan). Из запатентованных сывороточных маркеров фиброза наиболее известен FibroTest».
Главные цели терапии — уменьшение стеатоза и предотвращение прогрессирования заболевания. Важную роль в поддержании гомеостаза играют немедикаментозные факторы, в частности пищевые привычки и характер пищевого поведения.
Помогут диета и активность
Основа лечения НАЖБП — это снижение массы тела за счет диеты и физической нагрузки.
«Рекомендованы любые аэробные упражнения, выполняемые несколько раз в неделю не менее 40-60 минут, — рассказывает Екатерина Пустовит. — Для снижения веса рекомендована средиземноморская диета, характеризующаяся большим содержанием оливкового масла, овощей, фруктов, орехов и низким содержанием красного мяса, сахара и рафинированных продуктов. Соблюдение такой диеты уменьшает тяжесть повреждения печени, связанную с повышенной чувствительностью к инсулину».
Для более быстрого снижения веса может быть использована гипокалорийная диета, в которой калорийность рациона снижена на 500 ккал от исходной энергоемкости питания как за счет содержания жиров, так и за счет углеводов.
«Но в первую очередь рекомендовано полностью отказаться от алкоголя, фруктозы, насыщенных жиров, сладостей, сладких напитков, рафинированных продуктов, — продолжает врач. — Необходима и коррекция метаболических нарушений, уменьшение окислительного стресса, коррекция дисбиоза. В тяжелых случаях пациенту может быть рекомендовано хирургическое бариатрическое лечение».