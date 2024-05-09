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Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Все чаще люди страдают от жировой болезни печени. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 75%. Чем она грозит человеку и как ее выявить?

9 мая 2024
жировой гепатоз
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iStockphoto

Печень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных  функций. Помимо участия в метаболических процессах, печень держит под контролем воспалительные изменения на уровне всего организма.

Одна из опаснейших болезней, которая может поразить уникальный орган, — жировой гепатоз. Он маскируется под разными диагнозами: «неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)», «метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП)», самое современное название — «стеатозная болезнь печени» (СБП).  

Что это за заболевание, чем оно грозит человеку и как проявляется? Ответила Екатерина Пустовит, врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА».

Екатерина Пустовит
Терапия, гастроэнтерология

Врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА»

Комплексная проблема

«Важно понимать: как ни называй жировые изменения печени, это не просто патология с неблагоприятным прогнозом для самой печени, это комплексная проблема с множеством сопутствующих заболеваний, объединенных общим механизмом, — объяснила врач Екатерина Пустовит. — Это и параллельно протекающие инсулинорезистентность, липотоксичность, воспаления, дисбаланс цитокинов  и адипокинов — особых веществ, участвующих в воспалении, активация иммунитета и прогрессирование дисбиоза кишечника».

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Симптомы притупляют бдительность

НАЖБП принадлежит бесспорное лидерство по распространенности среди всех заболеваний печени, это заболевание поражает 25-30% взрослого населения.

«Основная причина избыточного отложения жира в печени — нарушение энергетического баланса с избыточным поступлением углеводов и жирных кислот, — продолжает врач. — Высокое содержание глюкозы и фруктозы в пище значительно повышает риски стеатоза, а избыток глюкозы в крови оказывает пагубное воздействие на клетки. Этот феномен называется глюкотоксичностью».

НАЖБП длительное время протекает бессимптомно, что притупляет бдительность и настороженность как пациентов (они считают состояние безобидным), так и врачей, поскольку развитие заболевания довольно медленное.

«Тем не менее не стоит забывать, что проявления НАЖБП начинаются со стеатоза, но могут пройти по пути стеатогепатита и фиброза с исходом в цирроз и даже гепатоцеллюлярный рак», — предупреждает эксперт.

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Можно погибнуть

НАЖБП на любой стадии развития повышает риск смерти пациентов.

«По данным исследований, болезнь на стадии фиброза ассоциируется с 70%-м повышением смертности, которая почти полностью связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под стеатозом подразумевается избыточное отложение жира в клетках печени, причем липидные отложения отмечаются более чем в 5% всех печеночных клеток», — говорит Пустовит.

Как выявить

С целью лабораторной диагностики состояния назначают общеклинический анализ крови и тесты, определяющие:

  • уровень АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ГГТП;

  • концентрацию глюкозы;

  • общий белок, альбумин;

  • общий билирубин, прямой билирубин для оценки холестаза и функции печени;

  • липидограмму.

Пациентам рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости. Это самый доступный, надежный и безопасный метод.

Количественная оценка стеатоза возможна методом транзиентной эластографии на устройстве FibroScan.

В качестве альтернативного метода возможно применение ультразвуковой эластографии сдвиговой волны.

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Не пропустить цирроз

«Следующая важная задача диагностики — выявление цирроза, — рассказывает врач. — В этом также может помочь транзиентная эластография (FibroScan). Из запатентованных сывороточных маркеров фиброза наиболее известен FibroTest».

Главные цели терапии — уменьшение стеатоза и предотвращение прогрессирования заболевания. Важную роль в поддержании гомеостаза играют немедикаментозные факторы, в частности пищевые привычки и характер пищевого поведения.

Помогут диета и активность

Основа лечения НАЖБП — это снижение массы тела за счет диеты и физической нагрузки.

«Рекомендованы любые аэробные упражнения, выполняемые несколько раз в неделю не менее 40-60 минут, — рассказывает Екатерина Пустовит. — Для снижения веса рекомендована средиземноморская диета, характеризующаяся большим содержанием оливкового масла, овощей, фруктов, орехов и низким содержанием красного мяса, сахара и рафинированных продуктов. Соблюдение такой диеты уменьшает тяжесть повреждения печени, связанную с повышенной чувствительностью к инсулину».

Для более быстрого снижения веса может быть использована гипокалорийная диета, в которой калорийность рациона снижена на 500 ккал от исходной энергоемкости питания как за счет содержания жиров, так и за счет углеводов.

«Но в первую очередь рекомендовано полностью отказаться от алкоголя, фруктозы, насыщенных жиров, сладостей, сладких напитков, рафинированных продуктов, — продолжает врач. — Необходима и коррекция метаболических нарушений, уменьшение окислительного стресса, коррекция дисбиоза. В тяжелых случаях пациенту может быть рекомендовано хирургическое бариатрическое лечение».

Автор текста:Елена Мишина
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