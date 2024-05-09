Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

«Важно понимать: как ни называй жировые изменения печени, это не просто патология с неблагоприятным прогнозом для самой печени, это комплексная проблема с множеством сопутствующих заболеваний, объединенных общим механизмом, — объяснила врач Екатерина Пустовит. — Это и параллельно протекающие инсулинорезистентность, липотоксичность, воспаления, дисбаланс цитокинов и адипокинов — особых веществ, участвующих в воспалении, активация иммунитета и прогрессирование дисбиоза кишечника».