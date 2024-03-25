Подолог Рушанцева рассказала, что можно узнать о человеке по его ногтям

Позеленение ногтей чаще всего вызывает синегнойная палочка псевдомония — бактерия рода Pseudomonas. Попасть под ноготь она может в результате травмы или при частичном отделении ногтевой пластины от ложа. Стоит отметить, что бактерии любят теплую влажную среду. Так что в зоне риска также находятся любительницы искусственных ногтей и те, чьи руки или ноги часто находятся в воде.