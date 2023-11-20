Вопрос врачу: «Зачем делать педикюр зимой, если я не крашу ногти?»

Большинство мужчин, когда их супруги или девушки в очередной раз собираются на педикюр, ворчат: «Зачем тебе красить ногти на ногах? Кто тебя там зимой видит?» Однако специалисты по здоровью стоп говорят, что не только женщинам, но и мужчинам стоило бы регулярно посещать специалиста по педикюру и проводить эту процедуру.