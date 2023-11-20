Вопрос врачу: «Зачем делать педикюр зимой, если я не крашу ногти?»

Я понимаю, зачем ходить на педикюр летом. Так как важно, чтобы ноги выглядели ухоженно в открытой обуви. Но к чему это зимой? Тем более что я не крашу ногти лаком. Достаточно ли просто аккуратно их подстригать?
Олеся, 23 года
Большинство мужчин, когда их супруги или девушки в очередной раз собираются на педикюр, ворчат: «Зачем тебе красить ногти на ногах? Кто тебя там зимой видит?» Однако специалисты по здоровью стоп говорят, что не только женщинам, но и мужчинам стоило бы регулярно посещать специалиста по педикюру и проводить эту процедуру.
Более того, нанесение ярких или даже бесцветных лаков на ногти — совершенно необязательный этап, зачастую педикюр делается без покрытия. Почему же это так важно и кому особенно часто нужно посещать педикюрный кабинет, «Доктору Питеру» ответила Анна Горчакова, подолог, специалист по лечению стоп и ногтей СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Это не только про эстетику, но и про здоровье
Педикюр часто воспринимают как чисто эстетическую процедуру. Большинство людей считает, что педикюрный кабинет посещают модницы, женщины, которые хотят быть красивыми и идеальными до кончиков пальцев. Неудивительно, что особой популярностью педикюр пользуется летом, когда хочется выглядеть ухоженно в открытых босоножках и сандалиях. С приходом холодов о педикюре часто забывают, и совершенно зря. Уход за стопами важен в любое время года, особенно если речь идет о профессиональном медицинском педикюре.
В чем отличие?
Медицинский педикюр отличается от обычного, который проводится в салонах красоты, некоторыми критериями. Прежде всего, его проводит мастер, имеющий медицинское образование, поэтому процедуру делают с целью профилактики или лечения патологий стоп. Основное отличие — это не эстетическая, а оздоравливающая функция процедуры. К самой обработке стоп добавляется еще и динамическое наблюдение за состоянием кожи и ногтей, оценка изменений в динамике. Какие же проблемы может решить медицинский педикюр?
1. Профилактика грибка и инфекционных заболеваний
Обязательными элементами педикюра являются удаление ороговевших участков и увлажнение кожи специальными питательными кремами. Это придает стопам ухоженный вид, но главное — предотвращает появление трещин. При этом любые, даже незначительные повреждения на коже дают зеленый свет проникновению болезнетворных микроорганизмов: грибков, инфекций и так далее.
2. Предотвращение вросших ногтей
Частой ошибкой в домашнем педикюре является неправильная обработка ногтевой пластины. Если обрезать ноготь слишком коротко или срезать его уголки, пластина деформируется и начинает врастать в боковые околоногтевые валики. Вросшие ногти причиняют боль при ходьбе, могут воспалиться или вызывать нагноение, что уже потребует хирургического вмешательства. Медицинский педикюр поможет избежать неприятных последствий, даже если ногтевая пластина уже начала врастать.
3. Борьба с мозолями и натоптышами
Мозоли и натоптыши — еще одна проблема, которая возникает вне зависимости от времени года. К их образованию может привести неудобная обувь, плоскостопие, проблемы с осанкой или искривление позвоночника. Сами дефекты зачастую лишь дополнительно ухудшают ситуацию: когда мозоль вызывает боль, наступать на нее хочется как можно реже.
Постепенно это входит в привычку, из-за чего меняется походка человека, возрастает нагрузка на суставы и позвоночник. Важно понимать, что не каждую мозоль получается правильно удалить в домашних условиях. Так, удаление стрежневых мозолей требует применения специального оборудования и соответствующих навыков.
4. Педикюр против неприятного запаха
Неприятный запах ног может иметь разные причины. Одна из них — скопление бактерий в отмерших клетках кожи — между пальцами и под ногтевой пластиной. Регулярное удаление ороговевшей кожи и уход за ногтями предотвратят размножение микроорганизмов и устранят характерные «ароматы».
5. Стимуляция кровообращения
Педикюр обычно подразумевает не только обработку ногтей и пяток, но и дополнительные манипуляции: массаж стоп, ванночки и т.д. Такие ритуалы способствуют расслаблению и помогают снять стресс. А еще — улучшают кровообращение стоп, что особенно актуально поздней осенью и зимой.