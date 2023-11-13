Можно ли исправить плоскостопие без операции, рассказал врач Иванов

Плоскостопием называют сразу несколько вариантов изменений стопы, при которых нарушается ее основная функция — амортизация. Помимо того, что быстрее снашивается и деформируется обувь, страдают сами стопы, их кости и мягкие ткани, а в придачу к ним нарушается работа всего позвоночника , поскольку нагрузки распределяются неправильно. О том, что такое плоскостопие и почему его надо исправлять, «Доктору Питеру» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.