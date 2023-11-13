Можно ли исправить плоскостопие без операции, рассказал врач Иванов

Плоскостопием называют сразу несколько вариантов изменений стопы, при которых нарушается ее основная функция — амортизация. Помимо того, что быстрее снашивается и деформируется обувь, страдают сами стопы, их кости и мягкие ткани, а в придачу к ним нарушается работа всего позвоночника, поскольку нагрузки распределяются неправильно. О том, что такое плоскостопие и почему его надо исправлять, «Доктору Питеру» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Как должно быть
В норме у стопы есть естественные изгибы — своды. Первый — продольный — располагается в середине стопы. Его можно заметить, если смотреть на подошву сбоку. Второй — поперечный — расположен в области мыска и плюсневых костей. Оба свода формируются благодаря связкам и сухожилиям, которые соединяют кости и суставы стопы. Задача сводов — правильное распределение нагрузки при ходьбе, беге, а также амортизация, снижение осевой нагрузки на суставы ног.
Однако у некоторых людей своды стопы уплощены, и нагрузка при движении распространяется сразу на всю поверхность подошвы. Такое нарушение называют плоскостопием.
Варианты проблемы
Плоскостопие делится на три вида:
продольное — с уплощением продольного свода стопы;
поперечное — когда частично или полностью исчезает поперечный свод стопы;
а также смешанное — продольно-поперечное.
По оценкам зарубежных авторов, плоскостопие есть примерно у 37% людей. В зависимости от степени (их три) оно может как совсем не беспокоить человека, так и доставлять ему массу неудобств — от проблем с подбором комфортной обуви до сильной боли в ногах и спине при движении.
Причин очень много
Плоскостопие может развиться по разным причинам. Например, оно передается по наследству и проявляется при некоторых генетических заболеваниях. Кроме того, своды могут стать более плоскими из-за травмы костей и связок стопы или значительных нагрузок на нее: бега, прыжков, стоячей работы, длительной ходьбы на высоком каблуке.
Вопреки распространенному мнению, любовь к комфортной спортивной обуви на мягкой плоской подошве здесь ни при чем. Обувь не влияет на формирование свода стопы, а только защищает ногу от внешних факторов и повреждений. Если из-за наследственной предрасположенности, синдрома гипермобильности или какого-либо генетического заболевания у человека слабый мышечно-связочный аппарат, то плоскостопие все равно сформируется.
Кроме того, плоскостопие может появиться у беременных и у людей, страдающих от ожирения: в обоих случаях нагрузка на ноги сильно возрастает и давление веса само по себе растягивает связки стопы. Соответственно, своды становятся менее выраженными или совершенно плоскими.
До 7 лет это не проблема
У детей до 6–7 лет плоскостопие считается физиологическим, то есть нормальным. Дело в том, что ребенок только развивается и связки его стоп не успевают приобрести нужный тонус сразу.
В дошкольном возрасте за амортизацию стопы отвечает особая жировая подушка, заменяющая продольный свод. Как только связки окрепнут, она исчезнет, и подошва станет нормальной. Но при условии, что у ребенка нет лишнего веса, наследственной предрасположенности к плоскостопию, травм или сопутствующих нарушений, которые могут влиять на упругость связок и сухожилий стопы.
Не всем требуется лечение
Лечить плоскостопие необходимо далеко не всегда. Например, если заболевание не доставляет дискомфорта, на него можно не обращать внимания и воспринимать исключительно как особенность организма. Но в случае сильной утомляемости, боли в стопах и суставах ног лучше обратиться к ортопеду. Врач оценит степень плоскостопия, выслушает жалобы и предложит способы облегчить состояние.
Стопу исправить невозможно
Проблема терапии плоскостопия у взрослых заключается в том, что вернуть стопе нормальный свод нельзя. Соответственно, лечение будет направлено на компенсацию утраченной амортизации и облегчение боли.
С этой целью врач может рекомендовать прием обезболивающих препаратов, расслабляющие массажи и упражнения, а также подбор удобной обуви. Эффективно использование супинаторов или ортопедических стелек: их изгибы заставляют стопу принять нормальное положение, снижают нагрузку на уплощенный свод и обеспечивают необходимую амортизацию при ходьбе.
В крайних случаях, например при травмах, врач может направить пациента с плоскостопием на операцию. Однако во время периода заживления после хирургического вмешательства накладываются серьезные ограничения по физической активности, также в некоторых случаях может потребоваться ношение гипса или лонгета.
Для детей — особый подход
Детское плоскостопие сложно диагностировать из-за того, что в дошкольном возрасте оно вполне естественно. Нарушение выявляется только при серьезной деформации стоп или после достижения ребенком возраста 5–7 лет.
В терапевтических целях детям с плоскостопием назначают лечебную физкультуру, массажи, использование ночных ортезов, которые помогают формировать правильный свод стопы, а также рекомендуют носить обувь с твердой подошвой на невысоком каблуке. Внутрь обуви следует класть супинатор или ортопедическую стельку. Мягкую обувь, которая не снижает нагрузку на стопу (валенки, чешки, балетки), детям с плоскостопием носить не следует.