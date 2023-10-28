Мы часто совершаем эти ошибки: как делать педикюр, чтобы не было вросшего ногтя

Неправильный педикюр наряду с ношением тесной или неудобной обуви является одной из основных причин врастания ногтей и онихолизиса — отслоения ногтевой пластины. Помимо того, что все эти изменения неэстетичны, это еще и болезненно, грозит развитием гнойного очага и распространением инфекции в ткани. Вросший ноготь — очень частая проблема, с которой люди идут к подологу или хирургу , чаще всего в уже запущенной стадии. А это долгие недели лечения, которое может быть весьма болезненным. К тому же возникают трудности с подбором удобной обуви.