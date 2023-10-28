Мы часто совершаем эти ошибки: как делать педикюр, чтобы не было вросшего ногтя

Казалось бы, что сложного в том, чтобы постричь ногти на ногах? Взял ножницы или специальные кусачки — и убрал отросший край. Но именно это и приводит часто к тому, что ногти начинают деформироваться и врастать. Мы стрижем их неправильно, создавая условия для того, чтобы края ногтей своими острыми, плотными уголками впивались в нежную кожу вокруг ногтя.
Это приводит к болезненности, нагноению и постоянным проблемам. Специалист-подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анна Горчакова рассказала «Доктору Питеру», в чем ошибки в стрижке и как нужно правильно ухаживать за ногтями.
Подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Неправильный педикюр
Неправильный педикюр наряду с ношением тесной или неудобной обуви является одной из основных причин врастания ногтей и онихолизиса — отслоения ногтевой пластины. Помимо того, что все эти изменения неэстетичны, это еще и болезненно, грозит развитием гнойного очага и распространением инфекции в ткани. Вросший ноготь — очень частая проблема, с которой люди идут к подологу или хирургу, чаще всего в уже запущенной стадии. А это долгие недели лечения, которое может быть весьма болезненным. К тому же возникают трудности с подбором удобной обуви.
Для профилактики патологии не нужно покупать какой-либо специальный инструмент или записываться на курсы профессионального педикюра. Достаточно соблюдать несколько базовых правил при домашней обработке ногтей.
Четыре базовых совета от подолога
Никакими особыми знаниями в области медицины обладать не нужно, чтобы аккуратно и правильно состричь ногти на ногах и предупредить различные проблемы с ними. Если в силу определенных проблем со здоровьем вы сами не можете ухаживать за ногами, попросите соблюдать эти простые советы тех людей, которые помогают вам в стрижке ногтей на ногах. Они предельно просты и понятны.
1. Стрижем ногти «по прямой»
Овальная форма подойдет ногтям на руках, но ногтевым пластинам на ногах она только навредит. Дугообразное закругление будет способствовать расширению ногтевой пластины, и со временем она начнет врастать в боковые валики кожи. Чтобы этого не произошло, ноготь следует остригать «по прямой». Если прямоугольная форма вам категорически не нравится, можно оставить прямыми только боковые части пластины, а верхний кончик ногтя аккуратно подпилить по дуге.
2. Сохраняем уголки ногтя
Срезать уголки ногтевой пластины на ногах нельзя ни в коем случае. Такой педикюр опасен повреждением структуры ногтя. Со временем осколок ногтевой структуры будет врезаться в боковые валики и травмировать кожу. Это чревато не только врастанием ногтя, но и другими проблемами — деформацией ногтевой пластины и образованием подногтевых мозолей. Исправить форму ногтя самостоятельно уже не получится: потребуется лечение у подолога, причем длительное.
3. Нерегулярный педикюр
Скорость роста ногтей на ногах в среднем составляет около 1–2 мм в месяц. Частота педикюра зависит то того, насколько быстро отрастает ногтевая пластина. Большинству людей процедуру необходимо повторять раз в 3–6 недель в зависимости от роста и восстановления ногтей и кожных покровов.
Можно ориентироваться на длину кончика ногтя: он не должен отрастать больше, чем на 1,5–2 мм от зоны прилегания к коже — «линии улыбки». Слишком длинные ногти будут способствовать скручиванию и врастанию ногтевой пластины.
4. Слишком короткие ногти
Чересчур короткие ногти не менее вредны, чем слишком длинные. Стрижка «под корень» опасна проникновением бактерий и грибковой инфекции под ногтевую пластину, а также врастанием ногтя в дистальный (передний) кожный валик.
Если ноготь уже врос, идем к врачу
Еще одна частая ошибка — попытки самостоятельного лечения вросших ногтей. Сегодня в Интернете можно найти огромное количество различных средств для лечения ногтевой пластины: растворы для ванночек, гели, пластинки и устройства для механической коррекции. И это не считая многочисленных «народных» рецептов.
Однако самолечение запросто может дать прямо противоположный эффект: ноготь начнет врастать еще сильнее и может воспалиться. Так что, если вы заметили признаки деформации ногтевой пластины или испытываете болезненные ощущения при ходьбе, стоит обратиться к врачу-подологу. Специалист осмотрит ногти и предложит возможные пути решения проблемы.