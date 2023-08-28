Директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала, где такие инфекции встречаются чаще всего и как их правильно диагностировать.
Грибок крайне распространен — в среднем разные его виды встречаются у каждого пятого, а среди людей старше 70 лет ими заражен каждый второй. Сейчас врачи все чаще диагностируют грибковые заболевания и у детей. Инфекция передается как через прямой контакт, так и через бытовые предметы и поверхности: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца.
Чаще всего заразиться можно в пляжных зонах, спортзале, бассейне, сауне и хаммаме, салоне красоты или фитнес-центре. Вероятность этого напрямую зависит от соблюдения санитарных норм. Но даже высокие стандарты гигиены не исключают риск заражения: у человека может быть снижен иммунитет, а кожный покров не выполняет барьерную функцию. Особенно частая причина — неудобная одежда или обувь, которая натирает и повреждает кожу.
Виновниками таких инфекции в большинстве случаев становятся грибки трихофитон, эпидермофитон и микроспорум. У подхватившего их человека могут наблюдаться покраснения кожи, зуд, выпадение волос, утолщение ногтей, трещины и образование пузырей между пальцев. Вызывать эти симптомы могут разные грибки, но при этом каждый из них требует своего подхода к лечению.
Опасность грибковых инфекций также в том, что они требуют ранней и быстрой диагностики, а пациенты обращаются к врачу не сразу после появления первых признаков. Поэтому диагностика таких заболеваний должна быть высокоспецифичной, чувствительной и быстрой.
«В таких случаях обычно применяют два метода: микроскопия и посев. Однако первый способ не обеспечивает высокую точность, а второй занимает очень много времени – вплоть до полутора месяцев. В результате пациент либо рискует получить неэффективное лечение, либо продолжает месяцами распространять грибок. Лучшее решение в этой ситуации — комплексный ПЦР-тест», — рассказала врач.
Для выявления дерматомикоза лаборатория «ЛабКвест» первой ввела диагностику методом ПЦР. Исследование проверяет наличие в биоматериале ДНК грибков трихофитон, эпидермофитон и микроспорум и позволяет определить причину инфекции за 4 дня. А расшифровать результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».
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