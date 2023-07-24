Немецкие ученые нашли простой способ избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы

Всех добровольцев случайным образом разделили на две группы. Участникам первой дали руководство и видео, где показывалось, как сформировать новую привычку — осторожно растирать пальцы, ладонь или руку каждый раз, когда захочется погрызть ногти или щеку. Добровольцам из контрольной группы просто сказали, что их внесли в лист ожидания на лечение. Иначе говоря, во время эксперимента они продолжали вести себя как обычно в ожидании помощи врачей.