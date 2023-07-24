Немецкие ученые нашли простой способ избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы

По некоторым данным, таким навязчивым поведением по отношению к собственному телу страдает не менее 5% людей во всем мире — как дети, так и взрослые. Причем таких людей не могут остановить даже последствия их вредной привычки: образование струпьев и шрамов на коже, проплешин на голове. Тем не менее самой распространенной привычкой считается обкусывание ногтей.
Немецкие ученые выяснили, что помочь может несложная техника. Надо заменить вредную привычку на мягкие прикосновения к своему телу. Например, поглаживать и слегка растирать кончики пальцев, ладони или внешнюю сторону рук минимум дважды в день. Как показало исследование, результаты которого были
«Если вы находитесь в состоянии стресса, вы можете выполнять движения быстрее, но без большого давления на себя», — цитирует NBC News Штеффен Мориц, ведущего автора исследования, руководителя рабочей группы клинической нейропсихологии в Университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф.
В ходе 6-недельного исследования ученые наблюдали за 268 людьми, страдающими разными видами навязчивого поведения: трихотилломанией (состояние, при котором люди выдергивают волосы для самоуспокоения), обкусыванием ногтей, губ или внутренней части щеки. В основном это были женщины, средний возраст которых составил 36,8 года.
Всех добровольцев случайным образом разделили на две группы. Участникам первой дали руководство и видео, где показывалось, как сформировать новую привычку — осторожно растирать пальцы, ладонь или руку каждый раз, когда захочется погрызть ногти или щеку. Добровольцам из контрольной группы просто сказали, что их внесли в лист ожидания на лечение. Иначе говоря, во время эксперимента они продолжали вести себя как обычно в ожидании помощи врачей.
По словам авторов работы, почти 80% участников, практиковавших новую технику, остались довольны обучением. Интересно, что больше всего замена привычки помогла любителям погрызть ногти. Об улучшении своего состояния сообщили 52,8% участников первой группы. Между тем позитивные сдвиги в самочувствии были и в контрольной группе, среди ожидающих лечение, о них сказали 19,6%. Кстати, их тоже обучили новой технике, но уже после завершения эксперимента.
Мнение эндокринолога
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, выводы немецких ученых интересные и неожиданные, но вполне логичные: поглаживание помогает снизить стрессовую нагрузку и не наносить себе вред.
«Также полезно, на мой взгляд, массировать кожу головы и шеи. Это еще и улучшает кровоснабжение головного мозга, что поможет в мыслительной деятельности. А когда мы нервничаем, нам сложнее найти правильное решение. Так что, как всегда, все гениальное просто. Улыбайтесь, обнимайтесь, гладьте и поощряйте сами себя — и мир станет более приятным», — посоветовала специалист подписчикам своего телеграм-канала.
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