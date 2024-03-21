Врач Деревянко: «Добавка для повышения серотонина может повреждать печень и мозг»

«Согласно исследованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Harvard Brain Science Initiative, использование добавки для повышения серотонина 5-гидрокситриптофан (5-HTP) может быть опасным, — рассказала врач-эндокринолог Ольга Деревянко. — Негативный эффект от приема препарата связан с повреждением печени и головного мозга, а также с редким но потенциально смертельно опасным заболеванием, называемым синдромом эозинофилии-миалгии (СЭМ), которое поражает мышцы, кожу и легкие».