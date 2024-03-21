Врач Деревянко: «Добавка для повышения серотонина может повреждать печень и мозг»

В стремлении улучшить свое самочувствие и поднять настроение у многих возникает соблазн принять «волшебную пилюлю».
Но большинству людей употреблять так называемые гормоны счастья (дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин) в таблетках не нужно. Даже больше: прием таких препаратов может вызвать серьезные побочные эффекты, заявила врач-эндокринолог на конференции «Здоровый человек», которая состоялась в марте в Москве.
Эндокринолог, кандидат медицинских наук
Повреждает мозг и печень
«Согласно
Прежде чем принимать какие-либо добавки, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что продукт, который вы планируете купить, безопасен для вас, предупреждают исследователи.
Как повысить уровень гормонов счастья
Эндокринолог Ольга Деревянко объясняет, что для повышения уровня серотонина достаточно лишь несколько изменить свой образ жизни:
включить в рацион продукты с высоким содержанием тирозина, который необходим для синтеза нейромедиаторов и гормонов (курица, молочные продукты, авокадо, тыква, кунжут);
регулярно заниматься физическими упражнениями;
найти интересное хобби,
медитировать, выполнять простые дыхательные практики.
«Изменение сознания, которое происходит в процессе медитации, может спровоцировать высвобождение дофамина», — пояснила эндокринолог.
Добавим, что гормон серотонин не только отвечает за настроение, но и помогает работе желудочно-кишечного тракта, формирует кости и обеспечивает здоровый сон. Серотонин способен уменьшать депрессию и регулировать тревогу.
Помимо гормонального фона и его влияния на поведение и самочувствие, на конференции «Здоровый человек» в Москве обсуждались другие актуальные темы. Спикеры мероприятия рассказали, как составить личный план обследования и избежать лишних трат, каким образом наладить качество сна даже в условиях постоянного стресса. Организаторы мероприятия планируют сделать конференцию ежегодной.