На Земле возобновилась магнитная буря, которая может продлиться до вторника

Геомагнитное поле уже несколько дней находится в возмущенном состоянии. Накануне, в воскресенье, астрономы зафиксировали одну из мощнейшей магнитных бурь: ее силу оценили на 4 балла по 5-балльной шкале. Причиной стал выброс плазмы от Солнца, который ударил по Земле. Как сообщали эксперты лаборатории поздним вечером воскресенья, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась почти в два раза и составляла около 800 км/с, а температура плазменного облака, окружившего Землю, была около 1 миллиона градусов.