На Земле возобновилась магнитная буря, которая может продлиться до вторника

Согласно онлайн-графику специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник, 25 марта, на Земле вновь началась магнитная буря, пока слабая (уровень G1).
Геомагнитное поле уже несколько дней находится в возмущенном состоянии. Накануне, в воскресенье, астрономы зафиксировали одну из мощнейшей магнитных бурь: ее силу оценили на 4 балла по 5-балльной шкале. Причиной стал выброс плазмы от Солнца, который ударил по Земле. Как сообщали эксперты лаборатории поздним вечером воскресенья, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась почти в два раза и составляла около 800 км/с, а температура плазменного облака, окружившего Землю, была около 1 миллиона градусов.
«Прогноз на продолжительность бури в настоящий момент дать почти невозможно. По модельным оценкам возмущения поля могут продолжаться весь следующий день. Сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад», —
На данный момент краткосрочные прогнозы астрономов обещают, что во второй половине понедельника состояние магнитосферы может стабилизироваться. Однако уже завтра, 26 марта, геомагнитные волнения могут снова возобновиться. Не исключена очередная магнитная буря.
Напомним, более ранний прогноз не обещал в марте никаких бурь и даже более-менее серьезных всплесков геомагнитной активности. Однако астрономы уже предупреждали, что сейчас активность Солнца идет к своему максимуму: он может случиться в середине 2024 года.
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