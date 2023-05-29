Могут ли нарушения мозгового кровообращения проходить бессимптомно? Мнение врача

Отсутствие кровотока «выключает» участок мозга в очаге инсульта и рядом с ним. Нейроны, не получающие кислорода, начинают безвозвратно отмирать, и их функции утрачиваются. После лечения поврежденные ткани уже не восстановятся. В процессе реабилитации соседние нейроны могут компенсировать и восстановить часть функций головного мозга . Но если очаг был слишком обширным, некоторые изменения сохранятся на всю жизнь.