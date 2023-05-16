Энергетики не помогут: врач рассказала, как заставить работать мозг

Как справиться с волнением перед экзаменом и включить мозг на 150%? Выпить энергетик или успокоительный БАД, а может, съесть таблетки, которые подстегнут работоспособность?
Дети совершают серьезную ошибку, пытаясь таким образом подготовиться к школьным или университетским испытаниям, предупреждают врачи.
Врач-педиатр, неонатолог «ИНВИТРО — Воронеж»
Не пейте таблетки
«К сожалению, часто молодые люди перед экзаменами используют неэффективные и далеко не безопасные методы улучшения работоспособности: пьют энергетики, биодобавки с недоказанной эффективностью и даже лекарства-ноотропы, якобы улучшающие память. Но такой подход приводит к прямо противоположным эффектам», — рассказала врач-педиатр Елена Игринева.
По словам доктора, самостоятельный прием успокоительных или подстегивающих мозг таблеток может быть даже опасен. Как подействуют они на конкретный организм — большой вопрос.
«Медикаментозные препараты имеют сложный механизм действия, свои побочные эффекты и назначаются строго по медицинским показаниям», — говорит врач.
Это вещество перед экзаменом особенно опасно
Не стоит пить энергетики перед серьезной проверкой знаний в школе или университете.
«Компоненты, входящие в их состав, оказывают активное стимулирующее воздействие на многие системы организма, которые и так испытывают стресс. У молодого человека под воздействием этих веществ могут возникнуть расстройства сна и повышенная раздражительность, и, как следствие, он получит противоположный эффект — снижение работоспособности и проблемы с вниманием, а также развитие привыкания», — предупреждает Елена Игринева.
Еще одна опасность — это ударные дозы кофеина в энергетиках. Они, конечно, дают заряд бодрости, но вредят гораздо больше.
«Могут возникнуть повышенная тревожность, аритмия, трудности с засыпанием, — говорит врач. — Вместе с психологическим стрессом это может истощить подростка в непростой период подготовки к экзаменам».
Есть и еще один неочевидный минус энергетиков перед экзаменами: в них слишком много сахара, а он перебивает аппетит.
«Если не есть полноценно, организм не получит необходимых питательных веществ, уровень энергии снизится, — предупреждает доктор. — Также на этом фоне возможны обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта».
Напомним, ранее в России
Как поддержать организм перед экзаменами — советы врача
Полноценный сон в течение не менее 7-8 часов в сутки, не менее 2 часов активности на свежем воздухе: бег, пешие прогулки, езда на велосипеде, зарядка.
Комплексное 4-5-разовое питание, включающее животный белок, продукты, богатые омегой-3 (жирная рыба: форель, сельдь, скумбрия), свежие фрукты и овощи.
Рекомендуется включить в рацион любимый многими шоколад: он благоприятно влияет на скорость мыслительных процессов и запоминание информации.
Рационально организованные и сбалансированные блоки занятий помогут избежать перегрузок. Сидеть над учебниками ночью вместо сна — не лучшая идея.
Использование техник релаксации: медитация на свежем воздухе, дыхательные упражнения, успокаивающий массаж и психологическая поддержка родных.
Способ «разогнать» мозг
Петербургский врач-терапевт ранее рассказала «Доктору Питеру», что в период экзаменов детям обязательно надо бывать на улице и включить в распорядок дня легкую физическую нагрузку.
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«Надо буквально вытаскивать детей гулять, менять обстановку, не забывать про отдых и прогулки на свежем воздухе, — советует Елена Черненко. — Если надо успокоиться, используйте только натуральные травы и препараты на их основе — мяту, зверобой. Ни в коем случае не давайте детям никаких серьезных препаратов, иначе можно затормозить нервную деятельность и ребенок выйдет на экзамен с пустой, „вакуумной“ головой».
5 продуктов, полезных для мозга
Зеленые листовые овощи — капуста, шпинат.
Жирная рыба — лосось, сельдь, скумбрия.
Ягоды, лучше всего — малина, голубика, брусника, клюква.
Грецкие орехи. Именно в них больше всего жиров, которые необходимы для правильной работы мозга.
Кофе и чай. Они делают человека более работоспособным, улучшают концентрацию, внимание и помогают мозгу быстрее обрабатывать большое количество информации. Но главное — не переборщить с количеством напитка.