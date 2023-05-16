Энергетики не помогут: врач рассказала, как заставить работать мозг

Быть спокойным и вспомнить все! Это две главные задачи школьника или студента в день экзамена. Об ошибках, которые допускают дети и родители, пытаясь подстегнуть мозг, и о том, что на самом деле влияет на его работоспособность, объясняет врач.