Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, как мозг заставляет людей быть одинокими

Есть люди, которые могут спокойно отправиться в долгую поездку, кино или ресторан совершенно одни, при этом они не чувствуют какого-то дискомфорта из-за отсутствия компании или просто близкого человека рядом. Им приятно и интересно с самими собой. Другие же постоянно страдают от дефицита внимания, ощущая себя единственными на планете, даже если находятся в комнате, где яблоку негде упасть.

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили: одинокие люди действительно мыслят по-другому, причем они ощущают себя таковыми независимо от общества. То есть наличие или отсутствие социальных связей не играет никакой роли в их мироощущении.