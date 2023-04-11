Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, как мозг заставляет людей быть одинокими

Есть люди, которые могут спокойно отправиться в долгую поездку, кино или ресторан совершенно одни, при этом они не чувствуют какого-то дискомфорта из-за отсутствия компании или просто близкого человека рядом. Им приятно и интересно с самими собой. Другие же постоянно страдают от дефицита внимания, ощущая себя единственными на планете, даже если находятся в комнате, где яблоку негде упасть.
Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили: одинокие люди действительно мыслят по-другому, причем они ощущают себя таковыми независимо от общества. То есть наличие или отсутствие социальных связей не играет никакой роли в их мироощущении.
Исследование ученых показало, что нейронные реакции одиноких отличаются от реакций других людей. Из-за этого эксперты предположили, что «видение мира у одиночек иное, чем у окружающих». Это и может быть фактором риска того, что человек никак не может найти свою половинку в этом мире.
Эксперты пришли к такому выводу, сравнив снимки функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 63 студентов. В течение 90-минутного сканирования участники просматривали 14 увлекательных видеоклипов в одном и том же порядке. После процедуры они сообщали о своих чувствах, оценивая их по специальной шкале одиночества. До эксперимента каждый участник также прошел опрос в социальной сети, в котором их попросили перечислить имена всех людей, с которыми они учились, обедали или иным образом общались в течение первых нескольких месяцев своего обучения.
Когда исследователи сравнили результаты сканирования всех участников, они обнаружили, что мозговая активность одиноких участников сильно отличалась от мозговой активности тех, кто не мог назвать себя одиночкой. Ученые отметили, что студенты по-разному интерпретировали значимость дружеских отношений.
«Одинокие люди воспринимают мир идиосинкразически (то есть болезненно, тревожно. — Прим. ред.). Они не находят ценности в тех же аспектах, что люди, которые не страдают от одиночества. Чувство одиночества само по себе может привести к тому, что люди будут по-разному обрабатывать информацию», —
Тест на одиночество
Быть одному и быть одиноким — конечно, совсем не одно и то же. Если одиночество вгоняет в депрессию, мешает полноценно жить, то уединение, напротив, дарит покой и помогает прийти в себя. Некоторым людям вообще не нужны романтические отношения, другие испытывают одиночество спустя долгие годы в браке.
Автор книг по личностному росту Гретхен Рубин объясняет, какие причины могут быть у одиночества и как его правильно квалифицировать, чтобы решить проблему. Предлагаем пройти простой тест.
Выберите ситуацию, которая сейчас лучше всего описывает вашу жизнь.
У меня время кардинальных перемен. Перешел в другую школу, поступил в вуз или нашел новую работу. Переехал в другой город или страну.
Я все время ощущаю себя белой вороной, потому что сильно отличаюсь от одноклассников, одногруппников, коллег. Как будто бы я не вписываюсь в коллектив, хотя знаю всех довольно давно.
Мне никак не удается завязать долгие романтические отношения с человеком. Или отношения есть, но в них ощущаешь себя одиноко, как будто они слишком поверхностные и настоящей близости нет.
Мне грустно возвращаться домой с работы и знать, что меня дома никто не ждет. Вечно пустая квартира, если, конечно, я не пригласил гостей.
У меня не получается найти новых друзей. А друзья по школе и вузу завели семьи или переехали, мы общаемся все реже и реже.
Друзья у меня вроде бы есть, но мы обычно встречаемся в компании, где обсуждаем общие темы, типа политики, фильмов, искусства. Поговорить о наболевшем, по сути, не с кем.
Почти физически тяжело засыпать в пустой квартире, завтракать в одиночку, готовить себе суп. Хочется, чтобы в соседней комнате кто-то был, пусть даже сестра или мама.