Худоба, повышенная температура и еще 3 причины навсегда забыть о закаливании

Еще с советских времен закаливание считалось способом укрепить иммунитет и защититься от простуды. Однако, несмотря на большую популярность холодных обливаний, надо понимать, что это не панацея, а лишь одна из методик, которая пока научно не доказана. Как она работает на самом деле, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.