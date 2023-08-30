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Ешьте этот овощ несколько раз в неделю: он поможет снизить высокое давление

Справиться с гипертонией помогут не только таблетки. Если контролировать свой рацион, то самочувствие значительно улучшится, говорят врачи. Этот овощ отлично подойдет для снижения давления.

30 августа 20233
Ешьте этот овощ несколько раз в неделю: он поможет снизить высокое давление
Источник:
iStockphoto

Гипертония или высокое кровяное давление — одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Согласно статистике, от него страдает практически каждый взрослый человек на планете.

Как только у гипертоника поднимается давление, он старается как можно скорее принять лекарства, особенно если показатели сильно зашкалили. Но бороться с недугом только при помощи таблеток — это плохая идея, говорят врачи. Необходимо включить в свой режим физические нагрузки. Например, это может быть езда на велосипеде, плавание или интенсивная ходьба. Всего 30 минут какой-либо активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.

Кроме того, необходимо следить за своим рационом. Пищевые привычки действительно могут значительно улучшить самочувствие. Кардиологи советуют есть как можно меньше сахара и соли и добавить в рацион продукты, богатые калием. Один из них — это батат.

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Сладкий картофель содержит много калия, этот микроэлемент расслабляет стенки сосудов, способствуя быстрому снижению артериального давления. В 100 г батата содержится около 337 мг калия.

«Этот овощ также содержит много клетчатки и очень мало соли, поэтому отлично подойдет для рациона гипертоников. Хорошо, если вы приучите себя есть батат несколько раз в неделю. Его можно варить, запекать или добавлять в другие блюда. Это вкусно и полезно», — говорит диетолог Сиан Портер.

Кроме того, сладкий картофель богат бета-каротином: один средний плод содержит целых 438% рекомендуемой суточной нормы!

В фиолетовом сорте сладкого картофеля есть антоциан-флавиноид, защищающий от рака и помогающий снизить хроническое воспаление.

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Где еще искать калий

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

Согласно установленным нормам, человек должен получать от 2600 мг до 4700 мг калия в день. Оcобенно важно выжимать максимум из еды тем, у кого диагностирована гипертония, подтверждает диетолог Лиза Афинская.

Чтобы восполнить дефицит, включите в рацион следующие продукты (в скобках указано, какое количество рекомендовано съедать за сутки):

  • финики сорта меджул (5 шт.) — 835 мг калия;

  • чечевица отварная (1 стакан) — 731 мг;

  • чернослив (8 шт.) — 695 мг;

  • томатная паста без добавленного сахара (1/4 стакана) — 669 мг;

  • свекольная ботва в готовом виде (1/2 стакана) — 655 мг;

  • изюм (1/2 стакана) — 618 мг;

  • авокадо (1/2 плода) — 609 мг;

  • белая фасоль отварная (1/2 стакана) — 595 мг;

  • йогурт без добавленного сахара (225 г) — 579 мг;

  • морковный сок (3/4 стакана) — 530 мг;

  • банан (1 шт.) — 451 мг;

  • тунец в готовом виде (85 г) — 449 мг;

  • тыква в готовом виде (1/2 стакана) — 448 мг;

  • персик (1 шт.) — 415 мг;

  • курага (8 шт.) — 407 мг;

  • маленькая дыня (максимум 1/4 плода) — 368 мг;

  • шпинат свежий (2 стакана) — 334 мг;

  • лосось в готовом виде (85 г) — 326 мг;

  • помидор (1 шт.) — 292 мг;

  • соевое молоко (1 стакан) — 287 мг;

  • клубника (150 г) — 287 мг калия;

  • груша (1 шт.) — 258 мг;

  • треска в готовом виде (85 г) — 246 мг;

  • индейка в готовом виде (85 г) — 212 мг;

  • семена льна (2 ст. ложки) — 204 мг;

  • петрушка (30 г) — 208 мг;

  • яблоко с кожурой (1 шт.) — 195 мг;

  • кешью (28 г) — 187 мг;

  • арахисовая паста (2 ст. ложки) — 180 мг;

  • бурый рис отварной (1 стакан) — 154 мг;

  • салат айсберг (1 стакан) — 102 мг.

Автор текста:Софья Хромова
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