Ешьте этот овощ несколько раз в неделю: он поможет снизить высокое давление

Как только у гипертоника поднимается давление, он старается как можно скорее принять лекарства, особенно если показатели сильно зашкалили. Но бороться с недугом только при помощи таблеток — это плохая идея, говорят врачи. Необходимо включить в свой режим физические нагрузки. Например, это может быть езда на велосипеде, плавание или интенсивная ходьба. Всего 30 минут какой-либо активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.