Можно предположить, что среди древних людей распространенность некоторых заболеваний, которые ассоциированы с возрастом, была меньше, чем в современной популяции земного шара. Вероятно, люди просто не успевали дожить до инфаркта или инсульта, деменции, Паркинсона и даже гипертонии. Ведь продолжительность жизни наших древнейших предков была невелика. Ученые установили это с помощью определения костного возраста — степени окостенения костей кисти и предплечья по данным рентгенографии. Но всегда важно помнить о том, что есть определенная погрешность, поскольку древние люди развивались в своем темпе. Вот что говорят публикации: