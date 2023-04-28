Условия жизни человека 300 тысяч лет назад вовсе не были комфортными: людям приходилось обходиться без кондиционеров, обогревателей и водопровода, а медицина отсутствовала как факт. Можно предположить, что болезни преследовали людей с древности, выступая одним из двигателей эволюции, позволявшим нашим предкам приобретать все более полезные гены для выживания.
Те люди, которые в силу определенных особенностей были более стойкими и выносливыми, выживали и давали потомство, слабые — погибали. Так генетически закреплялись признаки, позволяющие сохранять жизнь и здоровье даже в неблагоприятных условиях. Но от каких именно болезней страдали люди в древние времена? Знаем ли мы что-то об этом? Рассказывает кандидат медицинских наук.
Мы много знаем о жизни, но мало — о смерти
Когда мы приходим в археологический музей, перед нами предстают материальные свидетельства давно минувших эпох: части одежды, предметов обихода, орудий труда, оружия и т.д.
С заболеваниями и причинами смерти несколько сложнее: человеческие останки плохо сохраняются, мягкие ткани подвергаются полному разложению, а скелет меняет вид и химический состав. Мумии в этом смысле — уникальные объекты. У них частично сохраняются мягкие ткани.
В итоге, чтобы понять, чем болел умерший несколько тысячелетий назад человек, ученые располагают очень зыбкими источниками информации.
Данные приблизительны
Тем не менее медицинская экспертиза останков первобытных людей возможна, ей занимается наука палеопатология. Ученые работают в основном с костным материалом — изучают внешний вид, оценивают наличие дефектов, сравнивают с современной нормой. Так, например, увеличение площади суставных поверхностей плоских суставов, костные разрастания вокруг крупных суставов, говорят о повышенной нагрузке на скелет или его определенные части и развитии остеоартрита. То есть человек носил тяжести или много передвигался пешком.
Костные и зубные останки также хранят следы и других заболеваний — например, сифилиса, туберкулеза костей, рахита, остеопороза, менингита, анемии, цинги, остеомиелита, вдавления от злокачественных и крупных доброкачественных опухолей. Туберкулез костей или остеомиелит можно заподозрить по наличию внутри кости патологической полости. Детализировать ее размер позволяют рентгенологические методы исследования и МРТ.
Кстати, небиологические свидетельства прошлых эпох тоже помогают палеопатологам. Так, есть серия знаменитых перуанских кувшинов, относящихся к IV веку до нашей эры, и один из них изображает страдающую сифилисом мать, держащую ребенка. Заподозрить диагноз можно по седловидной («проваленной») спинке носа и специфическим поражениям зубов.
Помогают новейшие технологии
Информацию о болезнях предков может также дать исследование почвы, окружающей останки: с помощью ИФА (иммуноферментного анализа) в ней выявляют белки бактерий и паразитов, сопоставляют с изменениями скелетов и делают выводы.
Народонаселение возрастало, стали формироваться первые поселения, а значит, и места скопления отходов — это тоже могло влиять на заболеваемость. Благодаря развитию молекулярной биологии стали возможными попытки расшифровки последовательности ДНК найденных останков, появился новый раздел науки — палеогеномика.
С помощью генетических исследований устанавливают родство между представителями в различных захоронениях. На основании молекулярно-биологических исследований был сделан вывод о том, что неандертальцы могли страдать диабетом второго типа. Кстати, установить возраст захоронений помогает еще один современный метод — радиоуглеродный анализ, основанный на знании времени полураспада радиоактивного углерода (14С). Естественно, все оценки делаются очень осторожно и с поправкой на погрешности.
Средний возраст древних людей
Можно предположить, что среди древних людей распространенность некоторых заболеваний, которые ассоциированы с возрастом, была меньше, чем в современной популяции земного шара. Вероятно, люди просто не успевали дожить до инфаркта или инсульта, деменции, Паркинсона и даже гипертонии. Ведь продолжительность жизни наших древнейших предков была невелика. Ученые установили это с помощью определения костного возраста — степени окостенения костей кисти и предплечья по данным рентгенографии. Но всегда важно помнить о том, что есть определенная погрешность, поскольку древние люди развивались в своем темпе. Вот что говорят публикации:
неандертальцы, обитавшие на земле около 28-30 тысяч лет назад, жили в среднем 23-24 года.
люди эпохи палеолита в среднем жили до 31 года, причем женщины — на 1-2 года дольше.
в эпоху мезолита люди доживали до 33 лет.
люди неолита жили примерно 31-33 года, причем женщины могли дожить до 35 лет, мужчины — до 29 лет.
Когда мужчины жили дольше
По мере появления на территории современной Европы кроманьонцев возраст дожития человека достиг почти 33 лет. Но суровый климат в ледниковый период, различные опасности и проблемы с пищей серьезно влияли на продолжительность жизни. Мужчины жили дольше, поскольку женщины чаще погибали в родах, а рожать начинали с наступлением репродуктивного возраста.
Ситуация изменилась с развитием медицины, когда появились хотя бы примитивные акушерские пособия. Но это глобально не сразу решило проблему: женщины продолжали умирать от «родильной горячки» (акушерского сепсиса), так как правила асептики и антисептики не были разработаны, антибиотики еще не были известны. В промежутке между 1652 и 1862 годами были описаны 200 эпидемий этой болезни. В 1776 году в Ломбардии ни одна женщина не выжила после родов из-за акушерского сепсиса.
Болезни из-за одомашненных животных
В первобытном обществе около 15 тысяч лет назад начался процесс одомашнивания — приручения диких животных. Но помимо очевидных плюсов этот процесс, вероятно, способствовал более активному распространению зоонозных инфекций и паразитозов: чумы, бруцеллеза, туляремии, ящура, сибирской язвы, трихинеллеза, тениаринхоза и многих других. Вероятность заражения снижалась при соблюдении санитарной гигиены и достаточной термической обработке пищи — можно предположить, что выживали самые аккуратные.