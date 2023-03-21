Пандемия коронавируса, что и говорить, кардинально изменила мир раз и навсегда. Причем речь не только про печальную статистику смертности и возросшую нагрузку на медиков. Во всем мире правительства так или иначе пытались ввести меры и хотя бы приостановить течение болезни, в некоторых странах объявляли локдаун. Естественно, уровень тревожности и стресса подскочил выше некуда. И ученые продолжают выяснять, как это влияет на человечество и по сей день.
Например, ученые Университета Вермонта и Центра исследований НЛО решили проверить гипотезу о том, не спровоцировала ли пандемия рост числа сообщений об НЛО. Интересно, что в разгар пандемии, весной 2020 года, даже Пентагон неоднократно выпускал заявления о неопознанных воздушных явлениях.
Есть версия, что возросшее число рассказов о паранормальных явлениях связано как раз с влиянием пандемии и что социальные факторы нередко провоцируют бум подобных сообщений. Авторы работы, опубликованной в Journal of Scientific Exploration, решили, что пандемия стала, по сути, естественным экспериментом для проверки этих утверждений.
Кроме высокого уровня стресса пандемия подарила многим уйму свободного времени. К тому же сидеть дома довольно скучно. Поэтому ученые предположили, что локдаун и карантин могли заставить людей внимательней следить за небом и искать признаки НЛО.
Чтобы проверить эту гипотезу, авторы работы проанализировали две базы данных: неправительственной корпорации NUFORC (Национальный центр сообщений об НЛО) и некоммерческой добровольческой организации Mutual UFO Network. Кроме того, ученые использовали показатели мобильности пользователей «Google Карты» на мобильных телефонах и статистику заражаемости и смертности от коронавируса. Последнее помогало оценить уровень тревоги и стресса.
Результаты показали, что в 2020 году люди действительно стали чаще замечать НЛО. По данным NUFORC, в этом году было 5 992 подобных сообщения — против 3 058 и 5 262 в предыдущие два года. Однако никакого влияния коронавируса эксперты не нашли.
«Эффекты ограничительных мер и медицинские сводки не коррелировали с отчетами об НЛО», — пишут авторы работы.