Например, ученые Университета Вермонта и Центра исследований НЛО решили проверить гипотезу о том, не спровоцировала ли пандемия рост числа сообщений об НЛО. Интересно, что в разгар пандемии, весной 2020 года, даже Пентагон неоднократно выпускал заявления о неопознанных воздушных явлениях.

Есть версия, что возросшее число рассказов о паранормальных явлениях связано как раз с влиянием пандемии и что социальные факторы нередко провоцируют бум подобных сообщений. Авторы работы, опубликованной в Journal of Scientific Exploration, решили, что пандемия стала, по сути, естественным экспериментом для проверки этих утверждений.