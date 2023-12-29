А у вас есть свой рецепт холодца? 4 золотых правила идеального блюда назвала врач

«Однако на деле все обстоит немного не так, — говорит врач. — Коллаген в холодце действительно имеется, с этим не поспоришь. Однако молекулы этого вещества довольно большие, усвоить их целиком не удается, поэтому в кишечнике коллаген распадается на составляющие — аминокислоты, из которых он и состоит».