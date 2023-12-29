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А у вас есть свой рецепт холодца? 4 золотых правила идеального блюда назвала врач

Есть два непримиримых лагеря — тех, кто обожает холодец и готовит его регулярно, и тех, кто его просто ненавидит. Споры о том, должен ли холодец быть одним из традиционных блюд новогоднего стола, ведутся много лет.

29 декабря 20231
холодец
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iStockphoto

Холодец — одно из традиционных блюд русской кухни, король закусок и традиционное угощение на новогоднем столе. В чем польза холодца и как его употреблять, чтобы не навредить здоровью, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Екатерина Кашух
Гастроэнтерология

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Калорийность

Калорийность холодца в основном зависит от сорта мяса, на котором он был сварен, и количества самого мяса и животного жира в составе. Наиболее калорийный холодец готовится из свинины: на 100 г готового продукта приходится примерно 350 ккал. В курином холодце — около 120 ккал на 100 г, в холодце из индейки и говядины — примерно 80 ккал.

«Домашний холодец — вполне себе неплохой источник белка. Также в нем есть витамин A, витамины группы B, железо и цинк. Благодаря такому составу блюдо благотворно влияет на кроветворение и поддерживает иммунитет», — говорит гастроэнтеролог.

Кроме того, в холодце содержится лизин — аминокислота, необходимая для усвоения кальция. Поэтому холодец идет на пользу костям, суставам и хрящам.

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Коллаген в холодце — миф или правда?

Многие считают, что в холодце много полезного для организма белка коллагена. Поэтому регулярное употребление этого блюда может существенно улучшить состояние кожи и даже вернуть или хотя бы продлить молодость и красоту.

«Однако на деле все обстоит немного не так, — говорит врач. — Коллаген в холодце действительно имеется, с этим не поспоришь. Однако молекулы этого вещества довольно большие, усвоить их целиком не удается, поэтому в кишечнике коллаген распадается на составляющие — аминокислоты, из которых он и состоит».

Полученные аминокислоты организм будет использовать по своему усмотрению, он может направить их на синтез коллагена в коже или на укрепление мышц. Соответственно, никакого гарантированного омоложения от холодца не будет, это миф, объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Можно не всем

Помимо неоспоримой пользы, у холодца есть и противопоказания. Из-за высокой концентрации специй и жира блюдо не стоит давать малышам в возрасте до трех лет: усвоится продукт не полностью, может раздражать пищеварительный тракт. Детям постарше употреблять холодец можно, но только нежирные его варианты — предпочтительно блюдо из индейки или говядины. Также не стоит включать холодец в ежедневное меню, употреблять его нужно нечасто.

Кроме того, в холодце очень много белка, поэтому его с осторожностью нужно употреблять людям с мочекаменной болезнью, заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и подагрой — болезнью, которая поражает суставы, почки, печень.

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«При подагре в организме накапливается мочевая кислота — азотсодержащее вещество, конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец препятствует выводу мочевой кислоты с мочой и лишь усугубляет течение болезни, — подчеркивает врач. — Поэтому, как бы ни хотелось за новогодним столом отведать этого блюда, стоит воздержаться от его приема».

Всем, у кого диагностирован панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит и другие заболевания желчного пузыря, также придется отказаться от калорийных разновидностей холодца и остановить свой выбор на блюдах, приготовленных с использованием диетических сортов мяса.

Холодец не стоит сочетать с другими высококалорийными блюдами, например с жареным мясом или салатами на основе майонеза. Неплохим дополнением к нему могут стать овощные салаты, заправленные сметаной.

Правила идеального холодца

  1. В качестве бульона нельзя использовать жидкость, сваренную на жареном мясе или большом количестве костей. Уровень «плохого» холестерина в таком бульоне будет слишком высоким, не говоря уже о том, что холодец получится очень калорийным.

  2. Не стоит часто употреблять холодец на свином бульоне, он очень жирный. Одного раза в неделю будет вполне достаточно.

  3. Не нужно добавлять в холодец много приправ, достаточно соли, лаврового листа, черного перца и гвоздики. Конечно, семена горчицы, кориандр и другие специи усилят вкус блюда, но в больших количествах они дадут слишком большую нагрузку на желудок.

  4. Очень важно правильно хранить холодец: обязательно в холодильнике и не более трех суток.

Автор текста:Алена Парецкая
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