Близится Новый год, а это значит, что совсем скоро нас ожидает череда застолий. Можно весь год стараться придерживаться принципов здорового питания и в целом держать себя в руках, однако будем честны, мало кто сможет удержаться в праздничные дни от дегустации любимых салатов и других угощений.
Впрочем, совсем удерживаться и не нужно: достаточно просто знать о паре хитростей, которые помогут насладиться застольем без переедания, а значит, — без вреда для здоровья и фигуры. О них
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» в «ФИЦ питания и биотехнологии»
Думали ли вы, что будете подавать на новогодний стол? Врач рекомендует распланировать праздничное меню заранее. И не пытайтесь нарезать по тазику любимых салатов сразу: лучше заранее подумать о том, что именно вы хотите съесть сами и чем угостить гостей, как много еды на столе вам необходимо.
Еще один простой способ сделать новогодний ужин более здоровым — добавить на стол побольше овощей — и свежих, и запеченных. В овощах много полезной для пищеварения клетчатки и витаминов. Например, Екатерина Бурляева советует приготовить такую закуску: запечь цветную капусту в духовке.
Конечно, едва ли на Новый год ограничитесь одними только овощами. Большинство традиционных праздничных блюд довольно калорийны — и вот их, отмечает врач, лучше изначально подавать порциями. Это касается, например, любимого оливье. Так вы и себя порадуете, и слишком много не съедите.
Если выбираете между двух закусок, предпочтите монопродукт. Лучше съесть один кусок жирного сыра, чем салат с тем же сыром и майонезом.
Старайтесь выбирать более полезные варианты приготовления еды: запекайте, варите, тушите. А еще помните: алкоголь коварен и калориен. В крепких напитках может содержаться по 250-300 ккал на 100 граммов. Относительно безопасной дозой можно считать два бокала вина. Однако наркологи говорят о том, что абсолютно безопасных доз алкоголя не бывает, подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
К Новому году многие люди решают похудеть, чтобы праздник встретить уже со стройной фигурой. Иногда бывает непросто приучить себя к более здоровым пищевым привычкам. О том, как это сделать, можно прочитать ЗДЕСЬ.