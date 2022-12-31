Конечно, едва ли на Новый год ограничитесь одними только овощами. Большинство традиционных праздничных блюд довольно калорийны — и вот их, отмечает врач, лучше изначально подавать порциями. Это касается, например, любимого оливье. Так вы и себя порадуете, и слишком много не съедите.

Если выбираете между двух закусок, предпочтите монопродукт. Лучше съесть один кусок жирного сыра, чем салат с тем же сыром и майонезом.