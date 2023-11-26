На вкус и цвет: гастроэнтеролог рассказала, о чем говорят ваши пристрастия в еде

Соленый огурец или конфетка, чипсы или острые крылышки — у каждого из нас есть свои любимые блюда и продукты, которые мы готовы есть каждый день и в большом количестве. У некоторых настолько интересные пристрастия, что не все их понимают.