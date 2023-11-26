На вкус и цвет: гастроэнтеролог рассказала, о чем говорят ваши пристрастия в еде

Все мы индивидуальны: те продукты и блюда, что нравятся одним, другие могут на дух не переносить. Это нормально, пристрастия в еде формируются на уровне генов, привычек семьи и индивидуального опыта.
Кто-то больше любит острое, другой — сладкое, а третий не может жить без соленых продуктов. Но при этом вкусовые пристрастия могут многое рассказать о человеке. В некоторых случаях любовь к определенным продуктам — даже косвенный признак развивающихся заболеваний, который, правда, требует уточнения.
Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или соленой рыбе.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Влияет масса факторов
Вкусовые пристрастия человека и любовь к определенным, порой экзотическим вкусам продуктов зависят от многих факторов:
генетики;
центральной нервной системы;
среды, в которой он вырос;
опыта, с которым ему пришлось столкнуться.
Например, холодец, привычный для русского человека, вызывает недоумение у иностранцев. Зато национальное шведское блюдо сюрстрёмминг (ферментированная селедка) большинству россиян не покажется аппетитным.
Важен и негативный опыт
Отрицательный жизненный опыт тоже важен. Бывает, что человек, получивший в детстве ожог супом, потом долгие годы на дух не переносит это блюдо. Негативный опыт, никак не связанный со вкусом, закрепился и повлиял на пристрастия в еде.
Восприятие пищи складывается не только из информации, получаемой вкусовыми рецепторами (острое, соленое, сладкое, кислое, горькое), но и из ее фактуры, температуры, запаха и даже сервировки — самые банальные продукты раскрывают свой вкус ярче при красивой подаче.
В течение жизни вкус меняется
Вкус человека формируется и изменяется в течение всей его жизни. У маленьких детей вкусовых рецепторов в несколько раз больше, чем у взрослых, поэтому они более чувствительны к еде. Блюда, которые взрослым кажутся пикантными и солоноватыми, для ребенка оказываются слишком острыми или пересоленными.
«С возрастом вкусовые рецепторы постепенно отмирают, и для получения удовлетворения от пищи требуется все больше разнообразных и специфических блюд. Именно поэтому удовольствие от употребления оливок, пикантных сыров, острых соусов, маринадов и солений человек обычно начинает получать уже по мере взросления», — отмечает Екатерина Кашух.
Чаще всего пристрастие к тому или иному блюду — это просто отражение индивидуальных особенностей человека и национальной кухни, к которой он привык с детства. Но в некоторых случаях внезапно возникшая тяга к определенным вкусам может сигнализировать о сбоях в работе организма.
Если хочется сладкого…
Тяга к сладостям заложена в нас в ходе эволюции. Сладкое — это быстрые углеводы, которые обеспечивают человека энергией. В природе они встречаются в ограниченном количестве, поэтому организм считает, что сладкого много не бывает.
За употребление конфет и тортиков нервная система награждает всплеском дофамина и серотонина — нейромедиаторов, дающих ощущение удовлетворения и радости. Но сегодня быстрые углеводы доступны в большом количестве, поэтому людям приходится искусственно ограничивать свою тягу к сладкому, чтобы не превысить норму потребляемых калорий.
«Часто сладкого хочется после занятий спортом и из-за недостатка сна: с помощью шоколада или мороженого организм старается быстро восполнить недостаток энергии. Также это может указывать на дефицит серотонина, который возникает при хроническом стрессе, нехватке витаминов группы В», — рассказывает врач.
Чтобы снизить желание употребить быстрые углеводы, рекомендуется соблюдать режим дня, нормально высыпаться, регулярно и полноценно питаться и контролировать уровень необходимых для нормальной жизнедеятельности витаминов и минералов.
…соленого
Сильная тяга к соленому может указывать на нарушение функции почек. Но также это может быть признаками более серьезных состояний — обезвоживания, дефицита натрия.
…кислого
Внезапная любовь к лимонам, щавелю и клюкве может возникать при дефиците витамина С, анемии и обезвоживании.
…странного
Непреодолимое желание употребить в пищу что-то несъедобное — уголь, мел, краску — называется пикацизмом. Этот синдром обычно связан с психическими (аутизм, шизофрения) и неврологическими расстройствами. Но это также может быть одним из признаков железодефицитной анемии.