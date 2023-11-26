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На вкус и цвет: гастроэнтеролог рассказала, о чем говорят ваши пристрастия в еде

Соленый огурец или конфетка, чипсы или острые крылышки — у каждого из нас есть свои любимые блюда и продукты, которые мы готовы есть каждый день и в большом количестве. У некоторых настолько интересные пристрастия, что не все их понимают.

26 ноября 20233
еда желание сладкое кислое
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iStockphoto

Все мы индивидуальны: те продукты и блюда, что нравятся одним, другие могут на дух не переносить. Это нормально, пристрастия в еде формируются на уровне генов, привычек семьи и индивидуального опыта.

Кто-то больше любит острое, другой — сладкое, а третий не может жить без соленых продуктов. Но при этом вкусовые пристрастия могут многое рассказать о человеке. В некоторых случаях любовь к определенным продуктам — даже косвенный признак развивающихся заболеваний, который, правда, требует уточнения.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или соленой рыбе.

Екатерина Кашух
Гастроэнтерология

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Влияет масса факторов  

Вкусовые пристрастия человека и любовь к определенным, порой экзотическим вкусам продуктов зависят от многих факторов:

  • генетики;

  • центральной нервной системы;

  • среды, в которой он вырос;

  • опыта, с которым ему пришлось столкнуться.

Например, холодец, привычный для русского человека, вызывает недоумение у иностранцев. Зато национальное шведское блюдо сюрстрёмминг (ферментированная селедка) большинству россиян не покажется аппетитным.

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Важен и негативный опыт

Отрицательный жизненный опыт тоже важен. Бывает, что человек, получивший в детстве ожог супом, потом долгие годы на дух не переносит это блюдо. Негативный опыт, никак не связанный со вкусом, закрепился и повлиял на пристрастия в еде.

Восприятие пищи складывается не только из информации, получаемой вкусовыми рецепторами (острое, соленое, сладкое, кислое, горькое), но и из ее фактуры, температуры, запаха и даже сервировки — самые банальные продукты раскрывают свой вкус ярче при красивой подаче.

В течение жизни вкус меняется 

Вкус человека формируется и изменяется в течение всей его жизни. У маленьких детей вкусовых рецепторов в несколько раз больше, чем у взрослых, поэтому они более чувствительны к еде. Блюда, которые взрослым кажутся пикантными и солоноватыми, для ребенка оказываются слишком острыми или пересоленными.

«С возрастом вкусовые рецепторы постепенно отмирают, и для получения удовлетворения от пищи требуется все больше разнообразных и специфических блюд. Именно поэтому удовольствие от употребления оливок, пикантных сыров, острых соусов, маринадов и солений человек обычно начинает получать уже по мере взросления», — отмечает Екатерина Кашух.

Чаще всего пристрастие к тому или иному блюду — это просто отражение индивидуальных особенностей человека и национальной кухни, к которой он привык с детства. Но в некоторых случаях внезапно возникшая тяга к определенным вкусам может сигнализировать о сбоях в работе организма. 

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Если хочется сладкого…

Тяга к сладостям заложена в нас в ходе эволюции. Сладкое — это быстрые углеводы, которые обеспечивают человека энергией. В природе они встречаются в ограниченном количестве, поэтому организм считает, что сладкого много не бывает.

За употребление конфет и тортиков нервная система награждает всплеском дофамина и серотонина — нейромедиаторов, дающих ощущение удовлетворения и радости. Но сегодня быстрые углеводы доступны в большом количестве, поэтому людям приходится искусственно ограничивать свою тягу к сладкому, чтобы не превысить норму потребляемых калорий.

«Часто сладкого хочется после занятий спортом и из-за недостатка сна: с помощью шоколада или мороженого организм старается быстро восполнить недостаток энергии. Также это может указывать на дефицит серотонина, который возникает при хроническом стрессе, нехватке витаминов группы В», — рассказывает врач.

Чтобы снизить желание употребить быстрые углеводы, рекомендуется соблюдать режим дня, нормально высыпаться, регулярно и полноценно питаться и контролировать уровень необходимых для нормальной жизнедеятельности витаминов и минералов.

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 …соленого

Сильная тяга к соленому может указывать на нарушение функции почек. Но также это может быть признаками более серьезных состояний — обезвоживания, дефицита натрия.  

…кислого

Внезапная любовь к лимонам, щавелю и клюкве может возникать при дефиците витамина С, анемии и обезвоживании.  

…странного

Непреодолимое желание употребить в пищу что-то несъедобное — уголь, мел, краску — называется пикацизмом. Этот синдром обычно связан с психическими (аутизм, шизофрения) и неврологическими расстройствами. Но это также может быть одним из признаков железодефицитной анемии.

Автор текста:Алена Парецкая
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