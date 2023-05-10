6 книг о питании, которые стоит прочесть каждому

Правда ли, что завтрак нельзя пропускать? Жиры и глютен вредны? Нужно ли пить больше воды и меньше кофе?

В этой книге ученый и врач Тим Спектор развенчивает мифы о здоровом питании, опираясь на научные исследования.

Фрагмент книги

Про соль

У большинства здоровых людей при сокращении соли в рационе артериальное давление уменьшается едва заметно, с клинической точки зрения разница несущественна.

Обзор 34 исследований обнаружил, что у людей с нормальным кровяным давлением снижение потребления соли до чайной ложки с четвертью в день ведет к малозаметному сокращению систолического давления — на 2,4 мм рт. ст., а диастолического — на 1 мм рт. ст., то есть примерно на 1–2%. Возможно, имеет смысл задуматься, стоит ли ради этого обречь себя на бессолевую, лишенную вкуса жизнь.

А еще появляется все больше свидетельств, что некоторые люди реагируют на соль гораздо сильнее других, их называют солечувствительными. Это относительно новое понятие вызвало активные споры: можно ли назвать солечувствительность болезнью или это просто часть нормального спектра наших реакций на еду?