Замкнут и очень опасен: как тип привязанности хозяина влияет на характер собак и кошек

Любой психолог знаком с таким понятием, как «тип привязанности». Если вы изучали вопросы, касающиеся отношений, то тоже наверняка о нем слышали. У человека тип привязанности формируется еще в раннем детстве, и влияют на это родители. От того, как вы чувствуете себя в отношениях (это касается не только связи между мужчиной и женщиной), будет зависеть ваше поведение и ответная реакция партнера.
Психотерапевт Майя Поддубная кратко объяснила, какие бывают типы привязанности.
Клинический психолог, психотерапевт, преподаватель онлайн-школы «Психодемия» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education)
Надежный (безопасный) тип. В этом случае ребенок по умолчанию знает, что он в безопасности, а мама в случае чего сразу появится и поможет.
Тревожный тип. Такая привязанность формируется, если родители много отсутствуют и ребенок не может рассчитывать на их помощь.
Тревожно-избегающий тип. Он часто бывает у детей, чьи родители имели разный подход к воспитанию. Например, отец был слишком жестким, а мать, наоборот, потакала капризам.
Избегающий тип. Формируется в семье, где родители слишком заняты своими делами, проявляют жестокость или больны. В такой семье взрослые эмоционально недоступны, ребенка игнорируют, и ему приходится с ранних лет адаптироваться к жизни самостоятельно.
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Итак, с типами привязанности разобрались. Казалось бы, они играют роль только в человеческих взаимоотношениях, но финские ученые смогли доказать, что это не так.
Исследователи из Хельсинкского университета провели
Эксперты решили выяснить, как складываются взаимоотношения у хозяев с питомцами в зависимости от типа привязанности человека. В исследовании принимали участие люди, у которых был какой-либо из двух невротических типов привязанности: тревожный или избегающий.
В процессе эксперимента ученые оценивали общее психическое состояние человека, то, насколько он считает свою жизнь благополучной и какой у него уровень стресса. Кроме того, эксперты наблюдали и за поведением животных: анализировали их реакции и то, как они взаимодействуют с хозяином и другими людьми.
После всего ученые пришли к выводу, что тип привязанности человека влияет на поведение животного. Так, если хозяин проявлял желание как можно чаще общаться с питомцем, то он отвечал ему взаимностью (более зависимы все-таки оказались собаки).
Если у человека был избегающий тип привязанности, то собака или кошка была необщительной и/или агрессивной. Животное как бы не было уверено, что рядом с человеком можно чувствовать себя в безопасности, поэтому могло не доверять происходящему вокруг и даже проявлять агрессию.
У людей с тревожным типом привязанности питомцы чаще всего были замкнутыми и пугливыми. И чем тревожнее был хозяин, тем чаще кошка или собака испытывали страх перед различными триггерами.
Ученые в очередной раз убедились, что животные тонко чувствуют психику своего владельца и, ориентируясь на него, начинают бессознательно копировать. Если в семье были дети, то питомец демонстрировал более низкий уровень стресса, даже если его хозяин был очень тревожным.
Кстати
Иногда питомец внезапно становится агрессивным. Например, собака может дома вести себя как ангелочек, а на улице скалиться и бросаться на людей. Или же неадекватно реагировать на игры, еду или дрессировку. Ветеринар Евгения Гусева рассказала, как с этим можно справиться.