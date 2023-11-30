Замкнут и очень опасен: как тип привязанности хозяина влияет на характер собак и кошек

Любой психолог знаком с таким понятием, как «тип привязанности». Если вы изучали вопросы, касающиеся отношений, то тоже наверняка о нем слышали. У человека тип привязанности формируется еще в раннем детстве, и влияют на это родители. От того, как вы чувствуете себя в отношениях (это касается не только связи между мужчиной и женщиной), будет зависеть ваше поведение и ответная реакция партнера.