Шоколад и сладкие десерты

- Хороший шоколад восхитителен сам по себе, и никто этого не отрицает, но смешивать его с алкогольными напитками контрпродуктивно, — считает Светлана Перес. — Алкоголь расслабляет мышцы, в том числе и желудка, которые контролируют выделение желудочного сока, поэтому такие продукты, как какао, жир и кофеин, содержащиеся в шоколаде, могут усиливать рефлюкс (особенно при склонности к ГЭРБ) и впоследствии ухудшать общее состояние желудка.

Также можно серьезно навредить здоровью, если алкоголь вы закусываете тортиком или пирожным.

- При их одновременном употреблении сначала начнет расщепляться сахаросодержащая пища, особенно если она к тому же и жирная (торты, пирожные, суфле, взбитые сливки), так как глюкоза и своевременное окисление жиров для организма важнее, — объясняет эксперт. — Тем самым алкоголь останется «ждать» своей очереди. Как итог — провокация резкого скачка глюкозы, а значит, и инсулина в крови, быстрое опьянение (нерасщепленный алкоголь) и сильное похмелье.

Параллельно этому организм получает отравление токсичными веществами из алкоголя, а глюкоза вместо усвоения превращается в лишние жировые клетки. Это большой удар по печени и стресс для остальных внутренних органов.

Свежие помидоры

- Свежий томат имеет в своем составе органические кислоты, которые вместе со спиртным сильно раздражают стенки слизистой желудка, — объясняет Светлана Перес. — Это оказывает негативное последствие для всей пищеварительной системы, может возникать вздутие и несварение. Особенно это касается крепкого алкоголя — например, водки. А вот термически обработанные или моченые/соленые (не маринованные, а именно соленые, без уксуса) помидоры не так опасны для организма в сочетании с алкоголем.