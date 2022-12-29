Обычно отправляющимся на праздник советуют не пить алкоголь на пустой желудок — иначе он может «обжечь» слизистую и быстрее вызвать опьянение.
Но и закусывать алкоголь, оказывается, тоже важно правильно, чтобы не навредить организму. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач.
Вот семь закусок, которые не стоит совмещать со спиртными напитками.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Копченая колбаса и другие жирные продукты
- Как бы это ни звучало странно, но любая жирная пища — самый плохой вариант для закусывания любого алкоголя, — говорит Светлана Перес. — Алкоголь перерабатывается теми же метаболическими путями, что и холестерин, поэтому печени крайне трудно качественно перерабатывать оба вещества одновременно — и риски развития алкогольного жирового гепатоза могут возрасти в разы.
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Шоколад и сладкие десерты
- Хороший шоколад восхитителен сам по себе, и никто этого не отрицает, но смешивать его с алкогольными напитками контрпродуктивно, — считает Светлана Перес. — Алкоголь расслабляет мышцы, в том числе и желудка, которые контролируют выделение желудочного сока, поэтому такие продукты, как какао, жир и кофеин, содержащиеся в шоколаде, могут усиливать рефлюкс (особенно при склонности к ГЭРБ) и впоследствии ухудшать общее состояние желудка.
Также можно серьезно навредить здоровью, если алкоголь вы закусываете тортиком или пирожным.
- При их одновременном употреблении сначала начнет расщепляться сахаросодержащая пища, особенно если она к тому же и жирная (торты, пирожные, суфле, взбитые сливки), так как глюкоза и своевременное окисление жиров для организма важнее, — объясняет эксперт. — Тем самым алкоголь останется «ждать» своей очереди. Как итог — провокация резкого скачка глюкозы, а значит, и инсулина в крови, быстрое опьянение (нерасщепленный алкоголь) и сильное похмелье.
Параллельно этому организм получает отравление токсичными веществами из алкоголя, а глюкоза вместо усвоения превращается в лишние жировые клетки. Это большой удар по печени и стресс для остальных внутренних органов.
Свежие помидоры
- Свежий томат имеет в своем составе органические кислоты, которые вместе со спиртным сильно раздражают стенки слизистой желудка, — объясняет Светлана Перес. — Это оказывает негативное последствие для всей пищеварительной системы, может возникать вздутие и несварение. Особенно это касается крепкого алкоголя — например, водки. А вот термически обработанные или моченые/соленые (не маринованные, а именно соленые, без уксуса) помидоры не так опасны для организма в сочетании с алкоголем.
Аджика, корейская морковка и другая острая пища
- В первую очередь острая пища вызывает ожог стенок слизистой желудка и слизистой оболочки пищевода, а также вызывает избыточный приток крови к желудку и кишечнику, — рассказывает врач. — Еще данное сочетание спровоцирует желание выпить больше — и алкоголя в том числе.
Виноград, яблоки и другие фрукты, где много фруктозы
- Эффект сочетания фруктозы со спиртным будет точно такой же, как при употреблении алкоголя со сладкими продуктами, — объясняет эксперт. — Фрукты допускаются к употреблению только с белым вином. Но даже в этом случае старайтесь выбирать не слишком сладкие — лучше те, в которых меньше фруктозы (ягоды, грейпфрут, мандарины).
Фрукты с высоким содержанием жидкости лучше оставьте на утро после застолья, советует врач.
- Они помогут восстановить водный баланс, так как являются мочегонным и противовоспалительным средством, — говорит Светлана Перес.
Если вы любитель экзотики в Новый год — не вздумайте есть с алкоголем дыню.
- Дыня со спиртным вызывает брожение в кишечнике, которое приводит к метеоризму, вздутию, коликам и повышает градус опьянения, — отмечает врач.
Зеленый салат
- Листовая зелень слишком быстро перерабатывается пищеварительной системой, что фактически дает эффект употребления алкоголя как бы на голодный желудок, — предупреждает Светлана Перес. — Итог — проблемы с желудком, сильное опьянение, головная боль и избыточная нагрузка на печень и почки.
Соленые закуски и картофель фри
- Картофель фри, острые крылышки, бургеры и пицца, сухарики, соленые орешки вызовут сильную жажду, как следствие — вы выпьете еще больше спиртного, — предупреждает эксперт. — Плюс соль будет задерживаться в организме, тем самым провоцируя сильное обезвоживание организма. Помимо этого, одновременно происходит сильная нагрузка на пищеварительную систему, печень и поджелудочную железу.
Как пить и не вредить здоровью
Врач обращает внимание, что не существует таких продуктов, которые могли бы уменьшить негативное влияние алкоголя на организм. Но если правильно сочетать закуски, не забывать про достаточное употребление чистой воды во время застолья, можно минимизировать токсическое воздействие спиртосодержащих соединений на организм.
- Помните, что из-за чрезмерного употребления спиртного может произойти ряд метаболических изменений, связанных, среди прочего, с образованием определенных веществ, полученных в результате сопутствующих воспалительных процессов, а также падение рН крови (следовательно, изменения в транспорте кислорода и увеличение лактатных и кетоновых тел), а также эндокринные изменения из-за увеличения содержания в плазме гормонов, таких, как альдостерон, вазопрессин и ренин. Более того, есть даже определенный ответ со стороны иммунной системы, — предупреждает Светлана Перес.
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