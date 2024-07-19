Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Приемный покой в больнице — это специально оборудованное помещение, предназначенное для первичной медицинской помощи пациентам, обращающимся с различными острыми проблемами со здоровьем, не терпящими отлагательств. Хоть раз в жизни там оказывался почти каждый, и эти воспоминания порой весьма яркие и, конечно, далеко не позитивные.