Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Приемный покой в больнице — это специально оборудованное помещение, предназначенное для первичной медицинской помощи пациентам, обращающимся с различными острыми проблемами со здоровьем, не терпящими отлагательств. Хоть раз в жизни там оказывался почти каждый, и эти воспоминания порой весьма яркие и, конечно, далеко не позитивные.
Нередко те, кто побывал в приемном покое, признаются, что самое сложное и тяжелое — дождаться той самой скорой медицинской помощи. «Доктор Питер» задал врачу несколько вопросов о том, как организован прием пациентов, которых привезла скорая, и тех, кто добрался до больницы самостоятельно.
Врач скорой помощи, заведующий стационарным (приемно-диагностическим) отделением скорой медицинской помощи Института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
Вопросы врачу приемного отделения НИИ им. Джанелидзе
Кого из прибывших в приемное отделение пропускают первым и кому ждать дольше всех?
Каков минимальный набор манипуляций и обследований пациента?
Можно ли приехать в НИИ самому и в каком случае придется долго ждать?
Могут ли вообще «развернуть»?
В каком случае пациента могут перевезти в другую больницу?
В какие дни больше всего пациентов?
Почему так долго ждать помощи
На начальном этапе поступления в приемный покой НИИ им. Джанелидзе идет сортировка пациентов. В первую очередь помощь окажут людям в тяжелом состоянии, дальше — в средней степени тяжести и удовлетворительной. Также приоритет у пациентов с инвалидностью, людей пенсионного возраста, беременных.
Минимальный объем манипуляций и обследований определяется строго клиническими рекомендациями, стандартами лечения в соответствии с предварительным диагнозом при поступлении.
Например, если пациент поступает с болями в животе, у него берется клинический анализ крови, выполняется кардиограмма, делают ультразвук, рентгенологическое исследование, осматривают специалисты соответствующих профилей.
Можно ли приехать в больницу самому?
Да, вы можете сами обратиться за помощью. Как быстро вас примут в этом случае, определяется в зависимости от того, с чем пациент обратился, на что жалуется. Его посмотрит ответственный врач в приемном отделении и поставит предварительный диагноз.
Но мы все же рекомендуем пациентам, если возникла такая необходимость, обращаться в скорую медицинскую помощь, потому что тогда врачи смогут сразу оценить ваше состояние и отвезти вас в соответствующий стационар, где окажут специализированную медицинскую помощь.
Пациента, приехавшего самого в больницу, вряд ли развернут. Мы стараемся помочь всем и каждому.
Но может быть так, что пациента могут перевезти в другую больницу — например, при выявлении у него инфекционного заболевания или заболевания, которое имеет профиль «нейрохирургия».
Дни самого большого ажиотажа в приемном покое НИИ им. Джанелидзе обычно в начале и конце недели — в понедельник и пятницу.
Если человек поступил без документов, ему также будут оказывать медицинскую помощь. С ним побеседуют, будут обследовать — исключать или подтверждать острое заболевание. Впоследствии документы этого пациента могут передать родственники. Главное для нас — это жизнь пациента.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как устроено приемное отделение НИИ им. Джанелидзе (зеленая, желтая и красная зоны) и зачем пациенту выдают штрихкод. Подробнее можно узнать в материале на сайте.
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