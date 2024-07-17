На роду написано: люди с какой группой крови страдают от лишнего веса и «жирной» печени

Группу крови мы не выбираем. Она достается нам по наследству, формируется в утробе матери с момента зачатия и сохраняется постоянной всю жизнь. Существует множество исследований, как та или иная группа крови влияет на организм человека и на риски заболеваний. Так, есть данные, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм из-за кровотечений - считается, что у них хуже свертывается кровь.
Влияет группа крови и на риски ожирения и развития болезней печени. К таким выводам пришли исследователи Кембриджского университета. Их работа
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«У группы крови Vel есть особенность. Ее обладатели склонны накапливать жир, и не только на бедрах и животе, но еще и в печени. Страдает у них и липидная формула крови, —
У женщин с мутацией обеих копий гена SMIM1 вес был больше в среднем на 4,6 килограмма, а мужчины с этим вариантом прибавили 2,4 килограмма. «Метаболическая картина при этом выглядела как при метаболическом синдроме, только не приобретенном с годами, а врожденном», — поясняет эксперт.
Отмечается, что среди почти 490 тысяч участников британского биобанка с генотипом SMIM1-/- были выявлены всего 104 человека, 90 из которых не были родственниками. Это значит, что гетерозиготных носителей (у которых поломана только одна копия гена SMIM1) среди британцев примерно 1,5%, среди шведов — чуть больше, а в Азии такая мутация и вовсе почти не встречается.
«И все равно, сложив в столбик все народы и частоту аллелей, получается, что во всем мире проживает не меньше 200 тысяч „Vel-невезунчиков“», — рассказывает Анча Баранова.
Ученые также выяснили, что у Vel-негативных людей с метаболическим синдромом наблюдался врожденный недостаток функции щитовидной железы. «Это значит, что, возможно, прием гормонов щитовидной железы поможет таким людям», — резюмирует эксперт.
Групп крови — не четыре
На самом деле групп крови у людей порядка 90. Они различаются по белкам, находящимся на поверхности эритроцитов. Да, основная, самая распространенная, унифицированная и удобная классификация — это система АВ0. Но существует еще более дифференцированная, по подгруппам, она применяется в трансплантологии, трансфузиологии, институтах донорства. Кстати, недавно была открыта новая группа крови, о ней рассказывал «Доктор Питер». Ученые назвали открытие похожим на открытие новой планеты, которое расширяет ландшафт нашей реальности.