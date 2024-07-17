На роду написано: люди с какой группой крови страдают от лишнего веса и «жирной» печени

Группу крови мы не выбираем. Она достается нам по наследству, формируется в утробе матери с момента зачатия и сохраняется постоянной всю жизнь. Существует множество исследований, как та или иная группа крови влияет на организм человека и на риски заболеваний. Так, есть данные, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм из-за кровотечений - считается, что у них хуже свертывается кровь.