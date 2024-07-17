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На роду написано: люди с какой группой крови страдают от лишнего веса и «жирной» печени

Эти люди по праву себя могут называть «невезунчиками», ведь они — обладатели группы крови, у которой обнаружилась одна очень неприятная особенность.

17 июля 20242
лишний вес, группа крови
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iStockphoto

Группу крови мы не выбираем. Она достается нам по наследству, формируется в утробе матери с момента зачатия и сохраняется постоянной всю жизнь. Существует множество исследований, как та или иная группа крови влияет на организм человека и на риски заболеваний. Так, есть данные, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм из-за кровотечений - считается, что у них хуже свертывается кровь.

Влияет группа крови и на риски ожирения и развития болезней печени. К таким выводам пришли исследователи Кембриджского университета. Их работа опубликована в журнале Cell. Правда, группа крови, о которой идет речь, крайне редкая, Vel-негативная.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«У группы крови Vel есть особенность. Ее обладатели склонны накапливать жир, и не только на бедрах и животе, но еще и в печени. Страдает у них и липидная формула крови, — комментирует выводы британских ученых биолог Анча Баранова. —  Причина —  в 17-нуклеотидной делеции (хромосомные перестройки. — Прим. ред.) в гене SMIM1. Если обе копии „не работают“, значит, продукта этого гена на поверхности клеток просто нет».

У женщин с мутацией обеих копий гена SMIM1 вес был больше в среднем на 4,6 килограмма, а мужчины с этим вариантом прибавили 2,4 килограмма. «Метаболическая картина при этом выглядела как при метаболическом синдроме, только не приобретенном с годами, а врожденном», — поясняет эксперт.

Отмечается, что среди почти 490 тысяч участников британского биобанка с генотипом SMIM1-/- были выявлены всего 104 человека, 90 из которых не были родственниками. Это значит, что гетерозиготных носителей (у которых поломана только одна копия гена SMIM1) среди британцев примерно 1,5%, среди шведов — чуть больше, а в Азии такая мутация и вовсе почти не встречается.

«И все равно, сложив в столбик все народы и частоту аллелей, получается, что во всем мире проживает не меньше 200 тысяч  „Vel-невезунчиков“», — рассказывает Анча Баранова.

Ученые также выяснили, что у Vel-негативных людей с метаболическим синдромом наблюдался врожденный недостаток функции щитовидной железы. «Это значит, что, возможно, прием гормонов щитовидной железы поможет таким людям», — резюмирует эксперт.

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Групп крови — не четыре

На самом деле групп крови у людей порядка 90. Они различаются по белкам, находящимся на поверхности эритроцитов. Да, основная, самая распространенная, унифицированная и удобная классификация — это система АВ0. Но существует еще более дифференцированная, по подгруппам, она применяется в трансплантологии, трансфузиологии, институтах донорства. Кстати, недавно была открыта новая группа крови, о ней рассказывал «Доктор Питер». Ученые назвали открытие похожим на открытие новой планеты, которое расширяет ландшафт нашей реальности.

Автор текста:Анна Майская
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