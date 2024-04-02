Можно ли по женщине понять, какой у нее день цикла: 5 вопросов гинекологу НИИ Джанелидзе

Женщины могут годами не ходить к врачу-гинекологу, растить гигантские опухоли и не замечать увеличивающийся из-за незапланированной беременности живот. Таких случаев в медицинской практике описано немало. Недавно «Доктор Питер» рассказывал, что москвичке удалили опухоль яичника весом 30 кг. Женщина с огромным, будто беременным животом, год провела лежа на боку: она не могла ходить с такой тяжелой ношей.
Зачастую такое бывает, когда женщины совершенно не интересуются своим здоровьем и не имеют даже самых элементарных медицинских знаний. Врачи не устают говорить: никогда не стесняйтесь задавать любые, даже самые простые вопросы медикам, это совершенно нормально.
Например, такие: «Нужно ли делать перерывы при приеме противозачаточных таблеток?», «Раз у меня менопауза, я старая?», «Как по поведению женщины понять, какой у нее день цикла?» На эти и другие вопросы видеоответ в рубрике «Вопрос специалисту» дает врач-гинеколог НИИ им. Джанелидзе Лейла Цечоева.
Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением № 1 ГУ СПб НИИ им. Джанелидзе, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ
Через какое время после кесарева можно планировать беременность?
Самое благоприятное время — через полтора-два года, так как к этому сроку восстанавливается эластичность рубца, его растяжимость. Но в любом случае женщина, вынашивающая ребенка после кесарева, обязана следить за рубцом и регулярно делать УЗИ-контроль.
Нужно ли делать перерыв при приеме контрацептивов (КОК)?
Длительность приема зависит от желания женщины, но обычно никаких перерывов в приеме делать не нужно: препараты можно применять столько, сколько нужна надежная контрацепция. Важно, что при долговременном приеме КОК нужно проходить обследования не менее раза в год. Надо в обязательном порядке проверять молочные железы, щитовидную железу, сосуды, особенно вены.
Но обязательно надо отказаться от КОК за два-три месяца до планируемой беременности: за это время восстанавливается фертильность. Также перестать пить КОК нужно, если появились побочные эффекты. Обычно уже через пару месяцев понятно, подходят эти контрацептивы женщине или нет. Поэтому так важно, чтобы препараты назначал именно врач — с учетом индивидуальных особенностей.
Можно ли по поведению женщины узнать, какой у нее день цикла?
Если женщина психоэмоционально устойчива, то, как правило, понять по ее поведению, что у нее ПМС или месячные, довольно сложно. Но если у женщины психика лабильна, то в этот период женщина может быть апатична, раздражительна, плаксива. Если ПМС патологический, то тогда требуется дообследование. Возможно, нужна гормональная коррекция или даже помощь психолога.
Как не бояться менопаузы?
Ученые установили, что каждая третья женщина очень боится менопаузы, поскольку это ассоциируется у нее с потерей привлекательности, красоты и наступлением старости. Но это не так! Чтобы этот период прошел спокойно, чтобы оставаться красивой, важно лишь соблюдать ряд правил:
рационально питаться;
вести правильный образ жизни;
получать умеренные физические нагрузки;
при необходимости и по показаниям — менопаузальная гормональная терапия, которую возможно начать чуть раньше, в период менопаузального перехода.
В каком возрасте лучше всего рожать первого ребенка?
По данным ВОЗ, наиболее благоприятный возраст для беременности — 19-35 лет. Но сейчас мы видим, что есть тенденция к более поздним родам. Сейчас родами после 40 лет никого не удивить. По данным статистики, в России возраст женщины, рожающей впервые, — 28 лет и больше.
Но не стоит забывать, что с возрастом у женщины появляется настоящий багаж соматических заболеваний: эндокринных, сердечно-сосудистых, дыхательной системы. Они вызывают мутации и иногда приводят к рождению не совсем здоровых детей. К счастью, сейчас генетическая диагностика в России на очень высоком уровне и пороки развития и генетические заболевания можно выявить на ранних этапах.
Я присоединяюсь к большинству врачей, которые считают, что наиболее благоприятно для рождения первого ребенка десятилетие от 20 до 30 лет, когда организм женщины полностью готов к родам.
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