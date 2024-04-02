Можно ли по женщине понять, какой у нее день цикла: 5 вопросов гинекологу НИИ Джанелидзе

Если женщина психоэмоционально устойчива, то, как правило, понять по ее поведению, что у нее ПМС или месячные, довольно сложно. Но если у женщины психика лабильна, то в этот период женщина может быть апатична, раздражительна, плаксива. Если ПМС патологический, то тогда требуется дообследование. Возможно, нужна гормональная коррекция или даже помощь психолога.