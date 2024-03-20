«Мертвый клоп», «Альпинист» и еще 3 упражнения, которые помогут сжечь жир на животе

Есть множество разных способов воздействовать на эту сложную область тела. Эксперт по фитнесу Леон Болмеер предлагает свою тренировку, которая способна помочь избавиться от жира на животе и сформировать подтянутый пресс. Его тренировка включает пять упражнений, которые надо выполнять два или три раза в неделю — по крайней мере, с одним днем отдыха между ними. Специалист рекомендует выполнять три подхода по 10–15 повторов для каждого из следующих упражнений — о них
«Последовательность — ключ к успеху. Придерживайтесь этого плана, и вы начнете видеть и чувствовать разницу в своей силе и четкости. Слушайте свое тело. Если вы почувствуете боль, прекратите упражнение и обратитесь к врачу», — напоминает специалист.
1. Планка с постукиваниями по плечам
По мнению Леона Болмеера, это один из самых эффективных способов сформировать подтянутый пресс. Он обязательно должен стать частью вашей тренировки.
Итак, надо встать в планку — упереться предплечьями в пол, локти находятся под плечами, а тело образует прямую линию от головы до пяток. Далее напрягайте корпус и постучите по одному плечу противоположной рукой, затем вернитесь в исходное положение планки. Повторите нужное количество раз, чередуя стороны.
2. «Мертвый клоп»
Лягте на спину, согнув ноги в коленях, ступни остаются на полу. Затем вытяните одну руку и противоположную ногу прямо к потолку, при этом поясницу не отрывайте от пола. Медленно опускайте вытянутые ногу и руку на пол, но не позволяйте себе выгибать поясницу. Сохраняйте напряжение корпуса на протяжении всего движения, а потом вернитесь в исходное положение. Повторите то же самое с противоположными рукой и ногой.
3. «Велосипед»
Это упражнение на верхнюю часть пресса и косые мышцы живота. Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки заведите за голову. Оторвите плечи от пола, повернитесь телом и потяните один локоть к противоположному колену, одновременно вытягивая другую ногу прямо. По словам эксперта, надо непрерывным движением менять стороны, как будто вы крутите педали велосипеда.
4. Буква «С»
По словам Леона Болмеера, это упражнение — одно из самых сложных. Надо опять же лечь на спину, вытянув руки и ноги прямо. А теперь слегка приподнимите плечи и ноги так, чтобы ваше тело образовало не слишком изогнутую букву «С». Удерживайте это положение до тех пор, пока сможете сохранять правильную форму. Каждый раз старайтесь увеличивать время статичной позы.
5. «Альпинист»
Это упражнение на тренировку корпуса и ног. Встаньте в высокую планку и начинайте быстро и поочередно подтягивать каждое колено к груди, сохраняя при этом сильный корпус и не забывая держать бедра низко на протяжении всего движения.
Кстати
Врачи уже давно говорят, что индекс массы тела (соотношение роста и веса) не так важен, как объем талии. Большой ИМТ может быть у спортсменов с развитой мускулатурой, а также у обладателей пышных ягодиц. Самое неприятное, когда жир откладывается в области живота — так называемый висцеральный жир. И дело не только в эстетике, но и в здоровье: висцеральное ожирение опасно, так как может стать причиной многих хронических заболеваний.
Однако, как предупреждала ранее Александра Сулим, доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер, локально сжечь жир только на животе или на боках вряд ли получится: жиросжигание происходит по всему телу. Она называла 5 условий, которые придется соблюдать, чтобы избавиться от жира на животе.
Как правильно стоять в планке, чтобы укрепить пресс, показывал ранее Илья Тарасов, инструктор ЛФК Мариинской больницы, — смотрите в этом видео.