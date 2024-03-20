«Мертвый клоп», «Альпинист» и еще 3 упражнения, которые помогут сжечь жир на животе

Есть множество разных способов воздействовать на эту сложную область тела. Эксперт по фитнесу Леон Болмеер предлагает свою тренировку, которая способна помочь избавиться от жира на животе и сформировать подтянутый пресс. Его тренировка включает пять упражнений, которые надо выполнять два или три раза в неделю — по крайней мере, с одним днем отдыха между ними. Специалист рекомендует выполнять три подхода по 10–15 повторов для каждого из следующих упражнений — о них сообщает издание Express.