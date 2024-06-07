Эндокринолог НИИ Джанелидзе раскрыла свой личный способ есть и не толстеть

Утром, когда человек просыпается, обязательно надо завтракать. Это проблема почти у 90% пациентов. Мне говорят: «Вы знаете, доктор, я не хочу есть. Пришел на работу, перекусил что-то, ну а вечером, конечно, хорошенько поел — я же весь день голодный». Ну и что получается? Вечером поужинают, посмотрят телевизор, лягут спать. О каком можно говорить похудении, если человек наелся и не потратил калории, а лег спать — откладывать все в бока.