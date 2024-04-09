Считать калории уже не модно: эндокринолог Заплатина научила худеющих новой математике

Например, у свежей груши гликемический индекс — 30, количество углеводов в 100 г этого фрукта примерно 10 г. Для определения гликемической нагрузки нужно умножить гликемический индекс на количество углеводов, содержащихся в 100 г груши, и разделить на размер порции (100 г). Для груши цифра получится маленькая — всего 3. А вот для порции картошки фри она будет гораздо больше — 22.