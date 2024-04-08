Интим закончился больницей: 61-летняя женщина потеряла зрение после секса

Вы наверняка знаете, что незащищенный секс — довольно опасная для здоровья штука. Однако иногда интим может привести к совсем неожиданным последствиям.
Так произошло в истории 61-летней жительницы Южной Дакоты. Как выяснили врачи, после занятий любовью дама столкнулась с коитальной цефалгией — мучительной формой мигрени. Однако на этом неприятности пациентки не закончились.
Боль, которую не унять таблетками
Началось все с того, что после секса у женщины очень сильно разболелась голова. Сначала она пыталась поправить ситуацию с помощью лекарств, однако со временем все становилось только хуже. Не помогли даже таблетки аспирина.
Кроме того, через некоторое время появился еще один новый симптом — потеря зрения. После этого женщина решила обратиться за помощью к врачам.
Первоначально медики предполагали, что все дело в «сексуальной головной боли» — так называют мигрень, которая появляется после полового акта. Судя по всему, голова после секса может начать болеть по тем же причинам, что и после активных тренировок, — из-за резко подскочившего давления.
Считается, что расширение кровеносных сосудов напрягает мышцы головы, шеи и плеч, вызывая сильный дискомфорт.
Обычно такая головная боль не приводит к каким-то серьезным последствиям. Однако у тех, кто и так имеет определенные проблемы с сердечно-сосудистой системой, дело может дойти до кровоизлияния в мозг.
В случае пожилой американки именно так и произошло. Врачи в Южной Дакоте провели сканирование мозга пациентки и обнаружили большую массу крови, сдавливающую ее затылочную долю — область мозга, отвечающую за зрение.
Медики пришли к выводу: пациентка перенесла геморрагический инсульт.
Кто в группе риска
Как отмечает доктор Хазеф Маххамад Аммар Абдула, такие кровоизлияния достаточно часто диагностируют у людей с больным сердцем. Приблизительно один из 12 пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи с кровоизлиянием в мозг, признаются: они занимались сексом, когда возникла сильная боль.
Как понять, что речь идет именно о коитальной цефалгии? Для этого диагноза необходимо минимум дважды испытать мучительную головную боль во время сексуальной активности. Причем боль длилась не менее 24 часов и не была связана с другими состояниями, пишет издание
Если вы заметили у себя признаки коитальной цефалгии, обратитесь к своему терапевту, особенно если у вас и так есть проблемы с сердцем или сосудами. В особенно тяжелых случаях единственным способом обезопасить себя сможет стать только полное воздержание.