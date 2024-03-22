В США медики успешно пересадили живому человеку почку свиньи

Контекст

До этого медики не раз пробовали пересаживать этот орган умершим людям.

Врачи из Нью-Йорка смогли трансплантировать почки ГМО-свиньи 57-летнему Морису Миллеру. К моменту операции мозг Миллера был мертв, но его сердце продолжало биться. Семья Миллера приняла решение передать его тело ученым. Процесс пересадки прошел успешно, медики не зафиксировали симптомов отторжения органа.

Подобный опыт удалось повторить ученым Университета Алабамы в Бирмингеме. Там модифицированный орган свиньи пересадили 52-летнему мужчине, его мозг также был мертв. Почки еще неделю успешно производили мочу и фильтровали отходы.

Кроме того, были две попытки пересадить в человеческий организм сердце свиньи, однако обе закончились печально: пациенты скончались вскоре после операции. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.