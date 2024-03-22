В США медики успешно пересадили живому человеку почку свиньи

Американские хирурги смогли успешно пересадить живому человеку генетически модифицированную почку свиньи. Об этом сообщает
Контекст
До этого медики не раз пробовали пересаживать этот орган умершим людям.
Врачи из Нью-Йорка смогли трансплантировать почки ГМО-свиньи 57-летнему Морису Миллеру. К моменту операции мозг Миллера был мертв, но его сердце продолжало биться. Семья Миллера приняла решение передать его тело ученым. Процесс пересадки прошел успешно, медики не зафиксировали симптомов отторжения органа.
Подобный опыт удалось повторить ученым Университета Алабамы в Бирмингеме. Там модифицированный орган свиньи пересадили 52-летнему мужчине, его мозг также был мертв. Почки еще неделю успешно производили мочу и фильтровали отходы.
Кроме того, были две попытки пересадить в человеческий организм сердце свиньи, однако обе закончились печально: пациенты скончались вскоре после операции. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Но на этот раз врачи Массачусетской больницы общего профиля совершили настоящий прорыв: им удалось успешно пересадить ГМО-почку свиньи живому пациенту. У мужчины нашли терминальную стадию болезни почек, так что без этой операции он мог бы умереть.
62-летнему Ричарду Слейману пересадили донорскую почку от человека еще в 2018 году. До этого мужчина много лет страдал от диабета и гипертонии.
Пять лет он чувствовал себя хорошо, однако в 2023 году почка начала отказывать. Тогда медики предложили пойти на экспериментальные меры и сделать пересадку свиной почки. Слейман согласился — по собственному признанию, не только ради собственного здоровья, но и для множества пациентов, которые нуждаются в трансплантации.
Врачи, которые провели операцию, рассказывают, что по размерам почка животного была точно такая же, как человеческая. После того как ее пересадили в тело человека, почка быстро покраснела, запустился процесс выработки мочи.
Сейчас Ричард Слейман хорошо себя чувствует, врачи готовят его к выписке.
Справка
Попытки пересадить органы, ткани от одного вида другому называют ксенотрансплантацией, или межвидовой трансплантацией. Этот метод был впервые опробован в 1980-х годах, но был отвергнут на долгие годы после случая со Стефани Фэй Боклер, известной как Baby Fae.
Стефани Фэй появилась на свет с врожденным заболеванием сердца. Ей пересадили орган бабуина, однако через месяц после операции девочка умерла. Ее иммунитет отторг пересаженное сердце. Этот случай показал, что ксенотрансплантация имеет свои ограничения и требует дальнейших исследований и доработок.