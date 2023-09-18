«Это калорийная бомба»: врач Провоторова рассказала, в каких продуктах содержатся скрытые жиры

К жирам отношение у многих неоднозначное. В 50-е годы XX века против них велась настоящая битва, именно тогда начался культ обезжиренных продуктов. Говорилось, что жиры провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, ожирения.
Но время все расставило на свои места. Сегодня можно с уверенностью сказать, что жиры наряду с белками и углеводами — это основа питания, обеспечивающая нормальную жизнедеятельность нашего организма.
Почему они нужны организму и каких жиров все же стоит опасаться в пище, рассказала ведущий эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Зачем организму жиры
Обеспечивают постоянство и целостность мембран наших клеток.
Входят в состав гормонов, необходимых для нормальной работы половой системы.
Обеспечивают нормальную деятельность нервной системы, участвуют в усвоении клетками жирорастворимых витаминов А, Е, D, К.
Участвуют в нормальной работе нашего иммунитета.
«Жиры — это энергетические депо для нашего организма, поскольку уровень энергии в них больше, чем в белках и углеводах в два раза», — объясняет Маргарита Провоторова.
Неочевидные источники жиров
Источники жиров в нашем рационе вполне известны: мясо, сало, сливочное масло, бекон, сметана, сыр. Но есть продукты, которые мы обычно не считаем жирными, и многие даже не всегда знают, что наслаждаются самой настоящей жировой бомбой.
Колбаса — самый яркий пример. 100 граммов докторской колбасы содержит около 25-30 граммов чистого жира. А в сырокопченой или сыровяленой колбасе жирность уже достигает 45-50 граммов.
Глазированные сырки, кофе со сливками, шоколадная или арахисовая паста, молочные коктейли, майонез и соусы на его основе, сырный соус и даже шоколад и шоколадные конфеты — это все источники скрытых жиров, неочевидных на первый взгляд.
Орехи
«Этот полезный продукт богат витаминами и хорошими жирами, положительно влияющими на здоровье сердца и сосудов, — рассказывает эксперт. — Но важно знать меру. В макадамии содержание жиров может достигать 77 граммов на 100 граммов продукта. Не отстают и бразильский орех с пеканом: в этих ядрах содержание жира чуть меньше, в районе 60 граммов на 100 граммов. Кстати, менее жирными считаются кешью и арахис, содержащие соответственно 42 и 52 грамма жира».
Семечки
«Овощной салат, сдобренный горстью семечек, давно стал символом здорового образа жизни, — говорит Маргарита Провоторова. — Но любителям семечек стоит следить за тем, сколько вы их едите, потому что жиров, хоть и полезных, они содержат немало. Обычные семена подсолнечника содержат около 51 грамма жира, тыквенные — около 49, а модные конопляные и льняные семена — 48 и 42 грамма соответственно».
Скрытые жиры и их опасность
«Как правило, самые опасные скрытые жиры — это трансжиры, количество которых рекомендуют свести в рационе к минимуму, — объясняет Маргарина Провоторова. — Они практически не усваиваются организмом, долго циркулируют в крови, способны повреждать внутреннюю оболочку сосудов, повышают „плохой“ холестерин, риски атеросклероза, инсульта, инфаркта миокарда».
Трансжиры также способны усиливать окислительный стресс, при котором в нашем организме происходит накопление свободных радикалов — активных форм кислорода, разрушающих наши клетки. Именно трансжиры способны поддерживать негативный процесс клеточного воспаления, тем самым внося свой вклад в развитие рака.
«Трансжиры снижают эффективность гормона инсулина и могут препятствовать усвоению глюкозы клетками нашего организма, — продолжает эксперт. — Это в сочетании с повышенным уровнем холестерина, абдоминальным ожирением — один из факторов развития сахарного диабета второго типа».
Читайте этикетки
«Трансжиры могут быть природного происхождения, они в незначительном количестве содержатся в мясе, — обращает внимание Маргарита Провоторова. — Но основной вред организму наносят трансжиры, которые получены из растительных масел путем химического процесса — гидрогенизации. Обращайте внимание на этикетки: стоит насторожиться, если на этикетке указано «частично или полностью гидрогенизированное растительное масло». Запомните: «гидрогенизированный жир» на этикетке означает, что в состав продукта входят трансжиры.
Где скрываются трансжиры
Фастфуд: гамбургеры, нагетсы, стрипсы, любые кусочки мяса в панировке, обжаренные в фритюре. И даже рыбные палочки. Кстати, жарка рыбы еще и дополнительно снижает содержание полезных омега-3 кислот, которые защищают наше сердце. Так что от жареной рыбы пользы не очень много.
Выпечка массового промышленного производства: печенье, вафли, пирожные. Поэтому важно читать этикетку.
Полуфабрикаты: готовые пиццы, чебуреки, блины, сухие завтраки.
«В целом призываю не демонизировать продукты и всерьез ограничивать в рационе именно трансжиры. А в остальном жиры — необходимый нутриент для нашей нормальной жизни. Вопрос в количестве», — резюмирует врач.