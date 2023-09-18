«Это калорийная бомба»: врач Провоторова рассказала, в каких продуктах содержатся скрытые жиры

Колбаса — самый яркий пример. 100 граммов докторской колбасы содержит около 25-30 граммов чистого жира. А в сырокопченой или сыровяленой колбасе жирность уже достигает 45-50 граммов.

Глазированные сырки, кофе со сливками, шоколадная или арахисовая паста, молочные коктейли, майонез и соусы на его основе, сырный соус и даже шоколад и шоколадные конфеты — это все источники скрытых жиров , неочевидных на первый взгляд.

Орехи

«Этот полезный продукт богат витаминами и хорошими жирами, положительно влияющими на здоровье сердца и сосудов, — рассказывает эксперт. — Но важно знать меру. В макадамии содержание жиров может достигать 77 граммов на 100 граммов продукта. Не отстают и бразильский орех с пеканом: в этих ядрах содержание жира чуть меньше, в районе 60 граммов на 100 граммов. Кстати, менее жирными считаются кешью и арахис, содержащие соответственно 42 и 52 грамма жира».