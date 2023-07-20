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Куда уж проще: этот популярный продукт на завтрак буквально плавит жир на животе

Правильный выбор продуктов для утренней трапезы поможет вам выстроить более здоровый рацион в течение всего дня и не переедать на обед и ужин.

20 июля 20231
Куда уж проще: этот популярный продукт на завтрак буквально плавит жир на животе
Источник:
IStockphoto

Завтракаете ли вы? Большинство экспертов сходятся во мнении: утренний прием пищи — один из самых важных. Именно завтрак заряжает энергией на весь день, а привычка пропускать его заставляет нас переедать.

Впрочем, чтобы не только не толстеть, но еще и активно сжигать жир на животе, важно выбирать правильные продукты для завтрака. И речь не о чем-то дорогом и экзотическом, а об обыкновенных куриных яйцах.

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Как отмечает диетолог Изабела Рамос Подбой, яйца помогают контролировать аппетит и регулировать количество потребляемой еды. Дело в том, что в этом продукте много белка, который дает чувство продолжительного насыщения. А еще яйца помогают контролировать уровень сахара в крови, что тоже полезно для контроля веса, и снизить уровень гормона аппетита грелина.

Однако на этом полезные свойства яиц не заканчиваются. Есть исследование, которое показало: яичный белок способен сократить количество висцерального жира. В рамках работы, опубликованной в издании Lipids in Health and Disease, ученые давали группе из 37 человек яичный белок или напиток с сывороткой. После соблюдения этой диеты в течение 12 недель у яичной группы наблюдалось уменьшение жира на животе.

Важно помнить: яйца хоть и признаны отличным вариантом для тех, кто хочет похудеть, однако универсальным решением проблемы лишнего веса стать не могут. Очень важно также следить и за всем рационом: общая диета больше влияет на ваше здоровье и внешний вид, чем отдельные продукты.

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Сколько калорий в яйце? Все зависит от способа приготовления. Наиболее здоровым вариантом врачи считают сваренные или запеченные яйца. Кроме того, важно еще и количество яиц. Ученые ставили эксперимент, который показал: у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в неделю, ИМТ и процентное содержание жира в теле были намного меньше, чем у участников из двух других групп, участники которых ели яйца менее одного раза в неделю или менее четырех раз.

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Кстати

Есть миф, будто бы яйца — настоящая холестериновая бомба и в целом очень вредный продукт для сердечно-сосудистой системы. Однако на самом деле это не так. Более того, умеренное потребление яиц помогает улучшить показатели холестерина в крови. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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