Куда уж проще: этот популярный продукт на завтрак буквально плавит жир на животе

Завтракаете ли вы? Большинство экспертов сходятся во мнении: утренний прием пищи — один из самых важных. Именно завтрак заряжает энергией на весь день, а привычка пропускать его заставляет нас переедать.
Впрочем, чтобы не только не толстеть, но еще и активно сжигать жир на животе, важно выбирать правильные продукты для завтрака. И речь не о чем-то дорогом и экзотическом, а об обыкновенных куриных яйцах.
Как
Однако на этом полезные свойства яиц не заканчиваются. Есть исследование, которое показало: яичный белок способен сократить количество висцерального жира. В рамках работы, опубликованной в издании
Важно помнить: яйца хоть и признаны отличным вариантом для тех, кто хочет похудеть, однако универсальным решением проблемы лишнего веса стать не могут. Очень важно также следить и за всем рационом: общая диета больше влияет на ваше здоровье и внешний вид, чем отдельные продукты.
Сколько калорий в яйце? Все зависит от способа приготовления. Наиболее здоровым вариантом врачи считают сваренные или запеченные яйца. Кроме того, важно еще и количество яиц. Ученые ставили эксперимент, который показал: у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в неделю, ИМТ и процентное содержание жира в теле были намного меньше, чем у участников из двух других групп, участники которых ели яйца менее одного раза в неделю или менее четырех раз.
Кстати
Есть миф, будто бы яйца — настоящая холестериновая бомба и в целом очень вредный продукт для сердечно-сосудистой системы. Однако на самом деле это не так. Более того, умеренное потребление яиц помогает улучшить показатели холестерина в крови. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.