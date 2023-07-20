Куда уж проще: этот популярный продукт на завтрак буквально плавит жир на животе

Сколько калорий в яйце? Все зависит от способа приготовления. Наиболее здоровым вариантом врачи считают сваренные или запеченные яйца. Кроме того, важно еще и количество яиц. Ученые ставили эксперимент, который показал: у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в неделю, ИМТ и процентное содержание жира в теле были намного меньше, чем у участников из двух других групп, участники которых ели яйца менее одного раза в неделю или менее четырех раз.